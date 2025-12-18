مبعوث روسي يستعد لزيارة ميامي لبحث خطة السلام بشأن أوكرانيا

(أ ب)

قال مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، إن مبعوثا من الكرملين سيتوجه إلى ولاية فلوريدا الأمريكية لمناقشة خطة اقترحتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، في الوقت الذي يدرس فيه قادة الاتحاد الأوروبي تقديم قرض كبير لمساعدة الحكومة الأوكرانية.

وأفاد مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لتطرقه إلى اجتماع لم يتم الكشف عنه علنا بعد، بأنه من المقرر أن يلتقي كيريل ديمترييف، رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي، بمبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وزوج ابنته جاريد كوشنر، في ميامي بعد غد السبت.

وقال المسؤول إن ويتكوف وكوشنر سيجتمعان مع ديمترييف، بعد عقدهما اجتماعات مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين في برلين في وقت سابق هذا الأسبوع، ناقشا خلالها الضمانات الأمنية الأمريكية لكييف، والتنازلات بشأن الأراضي، وجوانب أخرى من الخطة التي وضعتها الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب.

وردا على سؤال بشأن الاجتماع الذي سيُعقد في ميامي، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن موسكو تستعد لإجراء اتصالات مع الولايات المتحدة للاطلاع على نتائج الاجتماعات في برلين، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.