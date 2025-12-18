إعلان

بعد طرح "Beep Beep".. محمد رمضان يفاجئ جمهوره بمسابقة 50 ألف جنيه

كتب : سهيلة أسامة

06:18 م 18/12/2025

الفنان محمد رمضان

أطلق الفنان محمد رمضان مسابقة لجمهوره بقيمة 50 ألف جنيه، تزامنًا مع طرح أحدث أعماله الغنائية.

وكتب رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "خمسين ألف جنيه للي هيكتب كم مرة اتقالت كلمة (بيب) في أغنية بيب بيب".

وكان محمد رمضان قد طرح أغنيته الجديدة بعنوان "Beep Beep" أمس الأربعاء، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ويأتي طرح الأغنية بعد أن أيدت محكمة مستأنف جنح الدقي، يوم الأربعاء، حكم حبس الفنان محمد رمضان لمدة سنتين مع إيقاف التنفيذ، في القضية المتهم فيها بنشر أغنية "رقم واحد يا أنصاص" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" دون الحصول على التصاريح اللازمة.

محمد رمضان عبر حسابه على فيسبوك

