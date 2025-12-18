أطلق الفنان محمد رمضان مسابقة لجمهوره بقيمة 50 ألف جنيه، تزامنًا مع طرح أحدث أعماله الغنائية.

وكتب رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "خمسين ألف جنيه للي هيكتب كم مرة اتقالت كلمة (بيب) في أغنية بيب بيب".

وكان محمد رمضان قد طرح أغنيته الجديدة بعنوان "Beep Beep" أمس الأربعاء، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ويأتي طرح الأغنية بعد أن أيدت محكمة مستأنف جنح الدقي، يوم الأربعاء، حكم حبس الفنان محمد رمضان لمدة سنتين مع إيقاف التنفيذ، في القضية المتهم فيها بنشر أغنية "رقم واحد يا أنصاص" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" دون الحصول على التصاريح اللازمة.

