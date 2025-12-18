استراحة السادات والمساجيري تنضمان للتراث المعماري بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تسجيل "بيت المساجيري" وقصر "شحاتة سليم" واستراحة "السادات" رسميًا ضمن قوائم المباني ذات الطراز المعماري المتميز بحي السويس.

جاء هذا القرار تتويجًا لتواصل مستمر بين محافظة السويس والوزارة، بهدف إسباغ الحماية القانونية على هذه المعالم التاريخية والحفاظ على الهوية البصرية والعمرانية الفريدة للمدينة.

درع قانوني يحمي هوية السويس

ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا صارمًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، المختص بتنظيم هدم المباني غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

ويضمن التسجيل حماية هذه المنشآت من أي تدخلات قد تغير طابعها المميز، مع تكريس الجهود لصونها كجزء أصيل من الذاكرة التاريخية والعمرانية، بما يحول دون المساس بها تحت أي ظرف قانوني أو إنشائي.

خطة شاملة لتوثيق كنوز السويس

من جانبه، وجه محافظ السويس الشكر للجنة حفظ التراث، مؤكداً أن تسجيل هذه المباني يهدف لحمايتها للأجيال القادمة باعتبارها ثروة قومية.

وأوضح أن العمل لن يتوقف عند هذا الحد، حيث تواصل اللجنة حالياً عمليات الرصد والحصر الميداني لبقية المباني التاريخية في المحافظة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإدراج كافة عناصر التراث السويسي ضمن قائمة الحماية الرسمية.