حذر الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، من الانسياق وراء الحملات الإعلامية أو الدعاية المعادية التي تحاول إضفاء طابع سياسي على اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل.

وأكد "رشوان"، خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" أن توقيت الإعلان عن التفاصيل لا يغير من حقيقة أن الاتفاق هو نتاج مفاوضات تجارية أُجريت منذ فترة سابقة، وتخضع تمامًا لقواعد السوق والاعتبارات الاقتصادية البحتة.

وأضاف أن هذا الاتفاق التجاري لا ينال أبدًا من ثبات ووضوح الموقف المصري الراسخ تجاه القضية الفلسطينية.

وتابع: "موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت لم ولن يتغير، ويستند إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض التهجير القسري، والتمسك بحل الدولتين".

وأشار إلى أن الدبلوماسية المصرية كان لها دور حاسم في إفشال مخططات التهجير وطرح مسار جاد لإعادة إعمار غزة.

ولفت إلى أن هذه الصفقة تندرج في إطار مصلحة استراتيجية واضحة لمصر، تعزز من موقعها كمركز إقليمي وحيد لتداول الغاز في شرق المتوسط.

وأوضح أن هذا يعتمد على بنية تحتية متقدمة واستثمارات ضخمة في محطات الإسالة وشبكات النقل، مما يضمن الاستفادة الاقتصادية القصوى من هذه الأصول.

وشدد على أن أطراف الاتفاق هي شركات تجارية دولية معروفة، من بينها شركة "شيفرون" الأمريكية، إلى جانب شركات مصرية متخصصة، دون أي تدخل حكومي مباشر في صميم التعاقدات.

وأكد "رشوان" أن مصر تمتلك من المرونة والمناورة ما يمكنها من تنويع مصادر استقبال الغاز والتعامل مع شركاء متعددين دون ضغوط.

