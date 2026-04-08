مواصفات وأسعار هاتف "إنفينيكس نوت إيدج" الجديد

كتب : محمود عبدالرحمن

09:54 م 08/04/2026

هاتف نوت إيدج

أعلنت شركة إنفينيكس عن إطلاق هاتفها الجديد نوت إيدج، ليجمع بين التصميم العصري والمواصفات التقنية القوية، مع شاشة كبيرة وذاكرة داخلية عالية لتلبية احتياجات المستخدمين.

تصميم وأبعاد الهاتف

يأتي الهاتف بأبعاد 163.1 × 77.4 × 7.2 مم ووزن 190 جرام، مع واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، وإطار بلاستيكي، كما يتميز بمقاومته للغبار والماء وفق معيار IP65. يدعم الهاتف شريحتي نانو SIM ويتيح تجربة استخدام مريحة مع تصميم نحيف وأنيق.

الشاشة والعرض

مزود بشاشة AMOLED بقياس 6.78 بوصة، بدقة 1208 × 2644 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 4500 شمعة/م² في الذروة، وتغطية لواحد مليار لون. الشاشة محمية بزجاج كورنينج غوريلا 7i، وتغطي حوالي 88.8% من جسم الهاتف.

الأداء ونظام التشغيل

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 مع واجهة XOS 16، وقابل للترقية لثلاث ترقيات رئيسية. معالج Mediatek Dimensity 7100 ثماني النواة يدعم الأداء السلس والتعدد المهام، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت وسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت بدون فتحة لبطاقة الذاكرة.

الكاميرات والتصوير

الكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجابكسل مع فلاش LED مزدوج وميزات HDR وبانوراما، بينما كاميرا السيلفي 13 ميجابكسل، قادرة على تصوير فيديو بجودة 1440p و1080p.

البطارية والشحن

يأتي الهاتف ببطارية 6500 مللي أمبير، تدعم شحن سريع بقدرة 45 واط لتصل إلى 50% في 27 دقيقة، مع شحن عكسي بقدرة 10 واط.

الصوت والاتصالات

مكبرات الصوت ستيريو محسّنة بواسطة JBL، وصوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز، مع دعم البلوتوث 5.4، Wi-Fi مزدوج النطاق، NFC، راديو FM، ومنفذ USB-C مع دعم OTG.

الألوان والسعر

يتوفر الهاتف بعدة ألوان: تيتانيوم قمري، أخضر حريري، أزرق نجمي، أسود داكن، برتقالي، بينما يأتي السعر للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام 15900 جنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إنفينيكس هاتف نوت إيدج أندرويد 16 مواصفات هاتف نوت إيدج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الحياة قبل المنبهات.. 10 طرق غريبة استيقظ بها البشر صباحا
علاقات

الحياة قبل المنبهات.. 10 طرق غريبة استيقظ بها البشر صباحا
مجدي الجلاد: هل كامل الوزير يحظى بقوة ودعم؟ ود. محمود محيي الدين يرد
مصراوى TV

مجدي الجلاد: هل كامل الوزير يحظى بقوة ودعم؟ ود. محمود محيي الدين يرد
"قرار سليم".. أول تعليق من لجنة الحكام على الحالة الجدلية بمباراة الأهلي
رياضة محلية

"قرار سليم".. أول تعليق من لجنة الحكام على الحالة الجدلية بمباراة الأهلي
بعد واقعة طرد الشناوي.. قلق في الأهلي قبل صدور تقرير الحكم
رياضة محلية

بعد واقعة طرد الشناوي.. قلق في الأهلي قبل صدور تقرير الحكم
فيديو صادم.. سقوط لعبة ملاهي في الهند وهذا ما حدث للركاب
علاقات

فيديو صادم.. سقوط لعبة ملاهي في الهند وهذا ما حدث للركاب

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران