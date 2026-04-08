أعلنت شركة إنفينيكس عن إطلاق هاتفها الجديد نوت إيدج، ليجمع بين التصميم العصري والمواصفات التقنية القوية، مع شاشة كبيرة وذاكرة داخلية عالية لتلبية احتياجات المستخدمين.

تصميم وأبعاد الهاتف

يأتي الهاتف بأبعاد 163.1 × 77.4 × 7.2 مم ووزن 190 جرام، مع واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، وإطار بلاستيكي، كما يتميز بمقاومته للغبار والماء وفق معيار IP65. يدعم الهاتف شريحتي نانو SIM ويتيح تجربة استخدام مريحة مع تصميم نحيف وأنيق.

الشاشة والعرض

مزود بشاشة AMOLED بقياس 6.78 بوصة، بدقة 1208 × 2644 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 4500 شمعة/م² في الذروة، وتغطية لواحد مليار لون. الشاشة محمية بزجاج كورنينج غوريلا 7i، وتغطي حوالي 88.8% من جسم الهاتف.

الأداء ونظام التشغيل

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 مع واجهة XOS 16، وقابل للترقية لثلاث ترقيات رئيسية. معالج Mediatek Dimensity 7100 ثماني النواة يدعم الأداء السلس والتعدد المهام، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت وسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت بدون فتحة لبطاقة الذاكرة.

الكاميرات والتصوير

الكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجابكسل مع فلاش LED مزدوج وميزات HDR وبانوراما، بينما كاميرا السيلفي 13 ميجابكسل، قادرة على تصوير فيديو بجودة 1440p و1080p.

البطارية والشحن

يأتي الهاتف ببطارية 6500 مللي أمبير، تدعم شحن سريع بقدرة 45 واط لتصل إلى 50% في 27 دقيقة، مع شحن عكسي بقدرة 10 واط.

الصوت والاتصالات

مكبرات الصوت ستيريو محسّنة بواسطة JBL، وصوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز، مع دعم البلوتوث 5.4، Wi-Fi مزدوج النطاق، NFC، راديو FM، ومنفذ USB-C مع دعم OTG.

الألوان والسعر

يتوفر الهاتف بعدة ألوان: تيتانيوم قمري، أخضر حريري، أزرق نجمي، أسود داكن، برتقالي، بينما يأتي السعر للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام 15900 جنية.