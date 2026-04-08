على طريقة البشر.. "كوكو" قرد الفيوم يبدأ يومه بفنجان قهوة -فيديو وصور

كتب : حسين فتحي

11:26 م 08/04/2026 تعديل في 11:33 م
    قرد يحتسى القهوة فى حديقة حيوان الفيوم (8)
    قرد يحتسى القهوة فى حديقة حيوان الفيوم (1)

في مشهد يجمع بين الغرابة والكوميديا، خطف قرد يدعى "كوكو" بحديقة حيوان الفيوم الأضواء من جميع سكان الحديقة، بعدما تصدر "التريند" بمقطع فيديو يظهره وهو يمسك بفنجان من القهوة، ويرتشفه بتلذذ وهدوء، ليتحول في لحظات إلى النجم الأول للحديقة ومقصد عشاق التصوير.

طقوس "تعديل المزاج" في الجبلاية

بمجرد دخولك من بوابة الحديقة، لن تحتاج للسؤال عن مكان "نجم القهوة"، فالتجمهر أمام جبلاية القرود يغنيك عن السؤال.

يظهر "كوكو" في الفيديو وهو يجلس في وضعية الاسترخاء، يمسك الفنجان بيده الصغيرة بحرص شديد، ويرتشف القهوة ثم ينظر للأفق وكأنه يضبط "بوصلة يومه"، تماماً كما يفعل البشر في صباحاتهم.

هذا المشهد جعل الزوار في حالة من الدهشة والضحك، حيث علقت إحدى الزائرات قائلة: "أنا مذهولة، بيمسك الفنجان أحسن مني، ده ناقص يقرأ الفنجان ويقولنا الطالع إيه النهاردة!"، بينما تسابق المصورون لتوثيق اللحظة، مؤكدين أن "كوكو" أصبح أيقونة الحديقة الرسمية.

الحارس يكشف السر

ولمعرفة كواليس هذا المشهد، قال حارس الجبلاية الذي يتعامل مع القرد "كوكو" يومياً،: "الحكاية بدأت بالتقليد، كوكو ذكي جداً وكان بيراقبنا وإحنا بنشرب القهوة والشاي الصبح. الموضوع بدأ بفضول منه، لكنه مع الوقت اتعود وبقى يطلبها بلسان حاله أول ما يشوف الفنجان في إيد حد مننا".

وعن ذوقه في القهوة، يضيف الحارس: "كوكو مش بيشرب أي حاجة وخلاص، هو بيحب القهوة 'المظبوطة' وساعات 'السادة' لو ريحتها قوية، لكنه يرفض المشروبات اللي سكرها زيادة، وكأنه خبير تذوق محترف".

ورغم طرافة الموقف، تؤكد إدارة الحديقة أنها تتابع الحالة الصحية لـ "كوكو" باستمرار، مشيرة إلى أن هذه اللقطات تتم تحت إشراف الحراس لضمان عدم تقديم أي مواد تضر بالحيوانات، مع التأكيد على أن "كوكو" يحصل على وجباته المتوازنة بانتظام.

حديقة حيوان الفيوم القرد كوكو قرد يشرب القهوة في الفيوم فيديو قرد الفيوم نسناس يشرب قهوة عجائب حديقة حيوان الفيوم أسعار دخول حديقة حيوان الفيوم

