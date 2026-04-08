موتورولا تكشف عن هاتف "Moto G Stylus 2026".. تعرف على المواصفات

كتب : محمود عبدالرحمن

10:24 م 08/04/2026

هاتف ''Moto G Stylus 2026''

أعلنت شركة موتورولا عن هاتفها الجديد Moto G Stylus (2026)، الذي يأتي بمزيج من الأداء القوي والتصميم العملي، مع دعم القلم الذكي.

تصميم Moto G Stylus

يأتي الهاتف بوزن 192 جرام وسمك 8.3 ملم، مع واجهة محمية بزجاج غوريلا 3، وظهر مصنوع من جلد نباتي، بالإضافة إلى دعم مقاومة الماء والغبار بمعايير IP68 وIP69، إلى جانب توافقه مع معيار المتانة العسكري MIL-STD-810H. كما يدعم شريحة Nano-SIM إلى جانب eSIM.

شاشة AMOLED

يتميز الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.7 بوصة، بدقة 1220 × 2712 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، مع سطوع يصل إلى 5000 شمعة في الذروة، ما يوفر تجربة مشاهدة مميزة سواء في الألعاب أو الفيديوهات.

أداء قوي بمعالج سنابدراجون

يعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 6 Gen 3 بتقنية 4 نانومتر، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، مع دعم بطاقة microSD، ما يضمن أداء سلسا في المهام اليومية والألعاب.

كاميرات متطورة لعشاق التصوير

يضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بمثبت بصري، إلى جانب عدسة واسعة جدًا 13 ميجابكسل، مع دعم تصوير فيديو بدقة 4K، بينما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجابكسل، وتدعم أيضا تصوير الفيديو بجودة 4K.

بطارية

يأتي الهاتف ببطارية سعة 5200 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقدرة 68 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط، ما يضمن استخداما طويلا دون قلق.

صوت واتصالات متكاملة

يدعم الهاتف مكبرات صوت ستيريو مع تقنية Dolby Atmos، إلى جانب وجود منفذ 3.5 ملم، ودعم Wi-Fi 6 وBluetooth 5.4 وتقنية NFC، ما يوفر تجربة اتصال متكاملة.

موعد الإطلاق والسعر

تم الإعلان عن الهاتف في 7 أبريل 2026، ومن المتوقع طرحه في الأسواق يوم 16 أبريل 2026، بسعر يقارب 500 يورو، مع توفره بألوان مميزة مثل الأسود واللافندر.

موتورولا Moto G Stylus 2026 مواصفات Motorola Moto G Stylus

