تستعد شركة OPPO في مصر لطرح أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي "OPPO Find N6"، في السوق المحلي عقب إطلاقه عالميا، وذلك لتعزيز حضورها داخل السوق المصري.

مواصفات "OPPO Find N6"

بحسب موقع "gsmarena" التقني المتخصص في مواصفات ومراجعات الهواتف، يأتي "OPPO Find N6" مزودا بتقنية Zero-Feel Crease، من أبرز الابتكارات في فئة الهواتف القابلة للطي، إذ يحمل الهاتف شاشة داخلية قابلة للطي بقياس 8.12 بوصة بدقة 2248×2480 بكسل، مع دعم مليار لون وتقنيات Dolby Vision وHDR10+، بالإضافة إلى معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 2500 شمعة.

هواتف قابلة للطي

ويأتي "OPPO Find N6" بشاشة خارجية بحجم 6.62 بوصة بدقة 1140×2616 بكسل، تدعم نفس تقنيات العرض ومعدل التحديث.

أوبو

ويعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس بتقنية 3 نانومتر، مدعوما بذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت، وسعات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت بتقنية UFS 4.1، إلى جانب نظام تشغيل أندرويد 16 مع واجهة ColorOS 16.

كاميرات "OPPO Find N6"

ويضم الهاتف نظام تصوير متطور بكاميرا خلفية ثلاثية، إذ تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري، إلى جانب عدسة تقريب بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل توفر زووم بصري حتى 3 مرات، وعدسة واسعة للغاية بدقة 50 ميجابكسل بزاوية تصوير تصل إلى 120 درجة.

OPPO Find N6

ويدعم الهاتف تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدلات تصل إلى 120 إطارا في الثانية، مع تقنيات Dolby Vision وHDR10+.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 20 ميجابكسل، سواء في الشاشة الداخلية أو شاشة الغطاء، مع دعم تصوير الفيديو بدقة 4K.

البطارية وتقنيات الشحن

يأتي الهاتف مزودا ببطارية بسعة 6000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط، مع إمكانية الشحن العكسي السلكي واللاسلكي، ما يوفر تجربة استخدام طويلة ومرنة.

تصميم الهاتف

ويتميز الهاتف بتصميم نحيف يصل سمكه إلى 4.2 مم عند الفتح، مع استخدام مواد تصنيع متطورة تشمل زجاج نانوكريستال وإطارا من الألومنيوم من فئة الطائرات، بالإضافة إلى مفصلة مصنوعة من التيتانيوم لتعزيز المتانة.

ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار بمعياري IP58 وIP59، إلى جانب دعم القلم الضوئي والاتصال بالأقمار الصناعية في بعض الإصدارات.

موعد الإطلاق في مصر

ومن المقرر أن يتم الكشف رسميا عن الهاتف في السوق المصري يوم 16 أبريل، بينما سيتم تحديد السعر الرسمي في السوق المصري بالتزامن مع موعد الإطلاق.

