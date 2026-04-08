قالت مصادر في حزب الله اللبناني المدعومة من إيران إن الحارس الشخصي لزعيم الجماعة نعيم قاسم قُتل في الغارات الإسرائيلية اليوم الأربعاء.

وقال مصدر أمني لبناني إن الغارة الأولى في الصباح استهدفت مبنى ومنطقة انتظار سيارات قريبة في كورنيش المزرعة بالعاصمة بيروت، حيث قيل إن قاسم كان يختبئ هناك.

وفي الوقت نفسه كان هدف غارة لاحقة اليوم الأربعاء - والتي دمرت جزئيا مبنى مكونا من 10 طوابق - هو موقع قيل إن ابن شقيق قاسم كان يقيم فيه، وفقا للمصادر.

وشنت إسرائيل غارات واسعة وسريعة وغير متوقعة في أنحاء لبنان اليوم، في حين نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سريان وقف إطلاق النار على العمليات الإسرائيلية في لبنان.

واتفقت إيران والولايات المتحدة على وقف القتال لمدة أسبوعين وإعادة الفتح المؤقت لمضيق هرمز خلال الليل، في صفقة أخيرة لتجنب موجة هائلة من الضربات التي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقد أشاد السياسيون في جميع أنحاء العالم بالاتفاق، لكن القلق لا يزال قائما بشأن الوضع في لبنان مع استمرار الهجمات الإسرائيلية وتهديد إيران بالانسحاب من الاتفاق احتجاجاً على ذلك.

كما ينطبق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه باكستان صراحة على لبنان، وقد صرح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بذلك بوضوح في منشور على منصة إكس بعد وقت قصير من إعلان الاتفاق.

لكن نتنياهو قال إن الاتفاق ينطبق فقط على الصراع بين الولايات المتحدة وإيران - وليس على العملية ضد حزب الله.