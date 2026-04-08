تموين كفر الشيخ تستعد لاستقبال توريد القمح

كتب : إسلام عمار

11:30 م 08/04/2026

المحاسب عادل الهابط وكيل وزارة التموين في كفر الشي

أعلن المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، استعداد المديرية لاستقبال موسم توريد القمح المحلي لموسم حصاد 2026 تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

وأكد وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه جرى تطهير وتبخير، وتجهيز كافة المواقع تمهيدًا لعملية استلام القمح بها بينما أجريت معاينات فنية لكافة مواقع الاستلام والتخزين بنطاق المحافظة بناء علي خطابات من الجهات المسوقة.

ولفت إلى أن عدد المواقع التابعة للجهات المسوقة بلغت 27 موقعًا صالحًا للاستخدام لاستقبال الأقماح.

وكشف عن القرار الوزاري حدد سعر شراء أردب القمح وجاء مبلغ 2500 جنية للاردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط، و2450 جنية للاردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراط، و2400 جنية للاردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراط لافتًا إلى أنه بلغت المساحة المنزرعة من القمح في محافظة كفرالشيخ، وفقًا لبيان مديرية الزراعة مايقرب من 245 ألف فدان.

وقال الهابط إنه جرى تشكيل لجان الفرز والاستلام بكافة تلك المواقع فيما يجرى بدء موسم توريد القمح المحلي لموسم حصاد 2026 فى 15 إبريل الجاري وفقًا للقرار الوزاري رقم 58 و 62 لسنة 2026، وتسهيل كافة العقبات وصولاً لاستقبال واستلام أكبر كمية ممكنة من محصول القمح المحلي موسم حصاد 2026.

