نائب ترامب: هناك 3 مقترحات إيرانية مختلفة حول اتفاق وقف إطلاق النار

كتب : مصطفى الشاعر

11:44 م 08/04/2026

جيه دي فانس

كشف نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، اليوم الأربعاء، عن وجود ثلاث مقترحات مختلفة لما يُسمى بـ"المقترح الإيراني المكون من 10 نقاط"، مؤكدا أن هذا التضارب ساهم بشكل كبير في حالة الارتباك حول "الأسس الحقيقية" للمفاوضات الجارية.

مقترح "الذكاء الاصطناعي" في سلة المهملات

وفي تصريحات صحفية أدلى بها أثناء مغادرته المجر، سخر فانس من النسخة الأولى للمقترح الإيراني التي قُدمت لستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، قائلا: نعتقد صراحة أن النسخة الأولى ربما كُتبت بواسطة "ChatGPT"، ولذلك ألقينا بها فورا في سلة القمامة وتم رفضها بالكامل، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

المقترح الحقيقي و"فخ" التواصل الاجتماع

أوضح نائب ترامب، أن هناك نسخة ثانية من المقترح المكون من 10 نقاط، وصفها بأنها "أكثر واقعية ومعقولية"، مشيرا إلى أنها نتاج مشاورات متبادلة بين واشنطن وإسلام آباد وطهران، وهي النسخة التي أشار إليها الرئيس ترامب في منشوره على منصة "تروث سوشيال".

وحذّر فانس، من وجود نسخة ثالثة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها "أكثر تطرفا" حتى من النسخة الأولى.

هجوم على الإعلام الإيراني

شن جيه دي فانس، هجوما حادا على وسائل الإعلام لتغطيتها بيانات إيرانية تدعي تحقيق انتصار وإرغام واشنطن على قبول شروط طهران، واصفا مصدر تلك البيانات بأنه مجرد "شخص عشوائي في إيران لا قيمة له"، رغم أن شبكة "سي إن إن" ووسائل إعلام رسمية إيرانية أكدت حصولها على تلك المسودة من مسؤولين رسميين في طهران.

تأتي هذه التصريحات في سياق "حرب الروايات" المشتعلة بين واشنطن وطهران، حيث تسعى إدارة ترامب لإجهاض محاولات الإعلام الإيراني تصوير الهدنة كـ "انتصار سياسي"، عبر التأكيد على أن المسودة التي تم قبولها للنقاش تختلف جذريا عن تلك التي تُروّجها وسائل الإعلام الرسمية في إيران أو منصات التواصل الاجتماعي.

