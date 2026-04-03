تتجه شركات تصنيع الهواتف المحمولة مؤخرا إلى دراسة إطلاق هواتف ذكية منخفضة التكلفة بمتوسط سعر يبلغ 40 دولارا أي ما يقارب من 2000 جنيه مصري، خاصة في الأسواق الحساسة للأسعار مثل الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويهدف هذا التوجه إلى توسيع قاعدة المستخدمين وتعزيز الوصول إلى الإنترنت، بما يدعم جهود الشمول الرقمي في هذه المناطق.

وبحسب تقرير Counterpoint، يمثل هذا القطاع فرصة استثمارية جديدة، في ظل محدودية عدد الشركات المنافسة، إلا أن تحقيق جدواه الاقتصادية لا يزال مرهونا بتحديات متعددة، أبرزها نقص مكونات التصنيع.

أولويات المستخدم تحكم القرار

رغم انخفاض الأسعار، لا يعتمد نجاح الهواتف الذكية في هذه الفئة على السعر وحده، إذ يظل المستخدم في هذه الأسواق يضع مجموعة من الأولويات الأساسية عند الشراء، على رأسها عمر البطارية، وسعة التخزين، وسهولة استخدام الواجهة.

وتشير بيانات عام 2025 إلى أن نحو 52% من مبيعات الهواتف الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا جاءت ضمن الفئة التي تقل عن 150 دولارا.

وأظهرت الأرقام أن الغالبية العظمى من الأجهزة في هذه الفئة توفر شاشات كبيرة، وبطاريات بسعة 5000 مللي أمبير أو أكثر، وسعات تخزين مناسبة، في حين لا تزال ميزات مثل شبكات الجيل الخامس أو تقنيات الذكاء الاصطناعي محدودة للغاية.

فجوة السعر العقبة الأكبر

يمثل الانتقال من الهواتف التقليدية إلى الهواتف الذكية تحديا اقتصاديا حقيقيا للمستهلكين، حيث تُعد القفزة من جهاز بسعر 25 دولارا إلى آخر بسعر 40 دولارا كبيرة نسبيًا، خاصة في ظل انخفاض مستويات الدخل في العديد من الدول الأفريقية.

وتعكس هذه الفجوة حساسية المستهلكين تجاه الأسعار، إذ لا تزال الهواتف التقليدية تستحوذ على الحصة الأكبر من السوق، مع تفضيل واضح للأجهزة الأرخص حتى وإن كانت أقل تطورا.

الواقع في المناطق الريفية

في العديد من المناطق الريفية، لا يزال الاعتماد الأكبر على الهواتف التقليدية، بسبب ضعف تغطية الشبكات والحاجة إلى أجهزة تدوم بطاريتها لفترات طويلة.

ولا يمثل الإنترنت أولوية لدى شريحة واسعة من المستخدمين، حيث يتم الاعتماد على خدمات مثل USSD لإجراء المعاملات الأساسية دون الحاجة إلى اتصال بيانات.

هذا الواقع يعزز من أهمية العناصر العملية في الهاتف، مثل البساطة والاعتمادية، بدلا من المزايا التقنية المتقدمة.

تحديات الإنتاج وتكلفة المكونات

رغم إمكانية إنتاج هواتف ذكية بسعر 40 دولارا من الناحية النظرية، فإن الواقع يشير إلى صعوبات كبيرة في تحقيق ذلك مع الحفاظ على جودة مناسبة.

فارتفاع أسعار المكونات، خاصة الذاكرة، إلى جانب نقص الإمدادات، أدى إلى تقليص هوامش الربح بشكل ملحوظ.

كما أن موردي المكونات يفضلون التوجه نحو السعات الأعلى ذات الربحية الأكبر، ما يزيد من صعوبة توفير مكونات منخفضة التكلفة لهذه الفئة من الأجهزة.

تجارب محدودة وانتشار ضعيف

شهد عام 2025 إطلاق بعض الهواتف الذكية في هذه الفئة السعرية من قبل شركات مثل إم-كوبا وإيكو وفوداكوم، مع مواصفات تلبي الحد الأدنى من احتياجات المستخدمين.

ورغم ذلك، لم تتجاوز حصة هذه الأجهزة 0.5% من السوق، في ظل غياب الشركات الكبرى، ما يعكس محدودية انتشار هذه الفئة حتى الآن.

معادلة النجاح الصعبة

يتطلب نجاح هاتف ذكي بسعر 40 دولارا تحقيق توازن دقيق بين السعر والمواصفات، بما يضمن تقديم قيمة حقيقية تبرر الزيادة السعرية مقارنة بالهواتف التقليدية.

وفي حال تحقق ذلك، قد يشهد السوق تحولا تدريجيا نحو الهواتف الذكية، إلا أن التحدي الأكبر سيظل في قدرة الشركات على الإنتاج بهذا السعر دون التضحية بعوامل الجذب الأساسية للمستهلك.