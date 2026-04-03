أعلنت شركة Caviar، المتخصصة في تخصيص الهواتف الذكية، عن إطلاق إصدار فاخر من هاتف iPhone 17 Pro Max، ضمن مجموعة تحمل اسم "بالميت"، والتي تعكس مزيجا من الفخامة والطابع الفني الراقي.

تصميم مستوحى من الشرق

يستوحي تصميم النسخة الجديدة من الطراز المعماري "آرت ديكو"، مع لمسات شرقية واضحة، حيث تم تزيين الهيكل بزخارف أوراق النخيل المستوحاة من الطبيعة في دولة الإمارات، في إشارة إلى رمزية النخيل في المنطقة.

ذهب وألماس في التفاصيل

وصنع هيكل الهاتف من الذهب عيار 18 قيراطا، مع تطعيمه بأكثر من 100 ماسة مرصعة يدويا، ما يمنحه طابعا فريدا من الفخامة، بينما تم تزيين شعار Apple بأحجار كريمة، في تصميم يبرز دقة التنفيذ وتناسق العناصر الجمالية.

سعر استثنائي وتجربة حصرية

يصل سعر الإصدار "بالميت" إلى نحو 83,930 دولارا ما يعادل حوالي 4.3 مليون جنيه مصري مع إمكانية تخصيص الجهاز دون الحاجة لشراء هاتف جديد، عبر التواصل المباشر مع الشركة.

وتؤكد كافيار أن هذه المجموعة تجمع بين الحرفية العالية في تصنيع الذهب واللمسات الجمالية المستوحاة من الثقافة الشرقية، لتقديم منتج فريد يستهدف عشاق الفخامة.

ضمان وشهادات أصالة

وتوفر الشركة شهادة أصالة دولية لكل منتج، تتضمن عدة مستويات من الحماية، إلى جانب شهادة شخصية باسم المالك.