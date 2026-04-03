كافيار تطرح آيفون من الذهب والألماس بسعر يتجاوز 4 ملايين جنيه.. صور

كتب : محمود عبدالرحمن

02:53 م 03/04/2026
    كافيار تطرح آيفون من الذهب والألماس (8)
    كافيار تطرح آيفون من الذهب والألماس (7)
    كافيار تطرح آيفون من الذهب والألماس (9)
    كافيار تطرح آيفون من الذهب والألماس (4)
    كافيار تطرح آيفون من الذهب والألماس (5)
    كافيار تطرح آيفون من الذهب والألماس (6)
    كافيار تطرح آيفون من الذهب والألماس (2)
    كافيار تطرح آيفون من الذهب والألماس (3)
    كافيار تطرح آيفون من الذهب والألماس (10)

أعلنت شركة Caviar، المتخصصة في تخصيص الهواتف الذكية، عن إطلاق إصدار فاخر من هاتف iPhone 17 Pro Max، ضمن مجموعة تحمل اسم "بالميت"، والتي تعكس مزيجا من الفخامة والطابع الفني الراقي.

تصميم مستوحى من الشرق

يستوحي تصميم النسخة الجديدة من الطراز المعماري "آرت ديكو"، مع لمسات شرقية واضحة، حيث تم تزيين الهيكل بزخارف أوراق النخيل المستوحاة من الطبيعة في دولة الإمارات، في إشارة إلى رمزية النخيل في المنطقة.

ذهب وألماس في التفاصيل

وصنع هيكل الهاتف من الذهب عيار 18 قيراطا، مع تطعيمه بأكثر من 100 ماسة مرصعة يدويا، ما يمنحه طابعا فريدا من الفخامة، بينما تم تزيين شعار Apple بأحجار كريمة، في تصميم يبرز دقة التنفيذ وتناسق العناصر الجمالية.

سعر استثنائي وتجربة حصرية

يصل سعر الإصدار "بالميت" إلى نحو 83,930 دولارا ما يعادل حوالي 4.3 مليون جنيه مصري مع إمكانية تخصيص الجهاز دون الحاجة لشراء هاتف جديد، عبر التواصل المباشر مع الشركة.

وتؤكد كافيار أن هذه المجموعة تجمع بين الحرفية العالية في تصنيع الذهب واللمسات الجمالية المستوحاة من الثقافة الشرقية، لتقديم منتج فريد يستهدف عشاق الفخامة.

ضمان وشهادات أصالة

وتوفر الشركة شهادة أصالة دولية لكل منتج، تتضمن عدة مستويات من الحماية، إلى جانب شهادة شخصية باسم المالك.

كافيار آيفون فاخر ذهب وألماس iPhone 17 هواتف فاخرة

نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
رياضة محلية

نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
وصول شحنة قمح روسي ضخمة إلى ميناء دمياط - تفاصيل
أخبار مصر

وصول شحنة قمح روسي ضخمة إلى ميناء دمياط - تفاصيل
على غرار مصر.. باكستان تأمر بإغلاق المحال التجارية بحلول الـ9 مساءً
شئون عربية و دولية

على غرار مصر.. باكستان تأمر بإغلاق المحال التجارية بحلول الـ9 مساءً
إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
أخبار و تقارير

إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
"تل أبيب تحت النار".. ذخائر عنقودية إيرانية تضرب 5 مواقع إسرائيلية حيوية
شئون عربية و دولية

"تل أبيب تحت النار".. ذخائر عنقودية إيرانية تضرب 5 مواقع إسرائيلية حيوية

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق