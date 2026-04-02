أعلنت شركة vivo اليوم عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد V70، المصمم وفق فلسفة "ZEISS Portrait, So Pro"، ليقدم تجربة تصوير بورتريه احترافية للمستخدمين.

التصميم والشاشة

يتميز V70 بتصميم يجمع بين واجهة زجاجية وإطار من الألومنيوم، مع ظهر زجاجي أو بلاستيكي مقوى بالألياف الزجاجية، إذ تبلغ أبعاد الهاتف 157.5 × 74.3 × 7.4 ملم، ويزن بين 187 و194 جراما، ما يجعله خفيفا وسهل الحمل.

يأتي الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.59 بوصة، تدعم مليار لون، وتقنية HDR10+، مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 5000 شمعة ذروة، لتوفير تجربة مشاهدة واقعية، مع نسبة شاشة إلى جسم الهاتف 90.7%.

الكاميرات وتجربة التصوير

يعتمد V70 على إعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، إذ تأتي الكاميرا الرئيسية 50 ميجابكسل واسعة، مع فتحة f/1.9، مثبت بصري وتقنية PDAF، بينما الكاميرا الثانية 50 ميجابكسل بيريسكوبية للتقريب البصري 3x، مع OIS، فيما الكاميرا الثالثة: 8 ميجابكسل واسعة 115 درجة.

وتأتي الكاميرا الأمامية 50 ميجابكسل، مع دعم HDR وتقنية التركيز التلقائي، ما يتيح تصوير صور شخصية وفيديوهات عالية الجودة بدقة 4K.

ويأتي الهاتف مزود بعدسات ZEISS وفلاش LED حلقي لتعزيز جودة الصور في الإضاءة المنخفضة، مع خيارات تصوير بانورامي وتقنيات تثبيت للصورة.

الأداء والمعالج

يعمل الهاتف بمعالج سنابدراجون 7 الجيل الرابع ثماني النوى، مع وحدة معالجة رسومية Adreno 722، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وتخزين داخلي 256 أو 512 جيجابايت.

ولا يدعم الهاتف إضافة بطاقة ذاكرة، ويعتمد على نظام التشغيل أندرويد 16 مع واجهة OriginOS 6، وقابلية الترقية لأربع تحديثات رئيسية.

البطارية والشحن

مزود الهاتف ببطارية ليثيوم أيون بسعة 6500 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع 90 واط والشحن العكسي، إذ توفر البطارية ساعات طويلة من الاستخدام المكثف.

الاتصالات والمقاومة

يدعم الهاتف شبكات 5G، وتقنيات الاتصال بلوتوث 5.4، NFC، USB-C، مع أنظمة تحديد المواقع العالمية GPS، جاليليو، جلوناس، QZSS، BDS، NavIC. كما يتمتع بمقاومة الغبار والماء وفق معيار IP68/IP69.