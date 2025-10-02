

وكالات

تستعد Realme لإطلاق هاتفها الجديد الذي جهزّ ببطارية كبيرة وكاميرات ممتازة وتقنيات متطورة.

حصل Realme 15x على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات عالية الدقة، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 50 ميجابيكسل أيضا.

شاشته أتت Realme 15x بمقاس 6.81 بوصة، دقة عرضها 1570/720 بيكسل، ترددها 144 هيرتز، سطوعها يصل إلى 1200 شمعة/م، وكثافتها تعادل 395 بيكسل/الإنش تقريبا.

هيكله أتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ومضادا للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، أبعاده (166.1/77.9/8.3) ملم، وزنه 212 غ.

يعمل الهاتف بنظام "أندرويد-15" مع واجهات MIL-STD-810H، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

زود الجهاز أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ microSDXC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط، وسيطرح في الأسواق العالمية بأسعار منافسة تبدأ من 160 يورو تقريبا، وفقا لروسيا اليوم.