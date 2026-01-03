موتورولا تنشر فيديو تشويقي لهاتف Razr بمناسبة كأس العالم

نشرت موتورولا فيديو تشويقي على حسابها بالولايات المتحدة عبر منصة إكس، يظهر فيه هاتف Motorola Razr 2025 بتصميم يرتبط بكأس العالم 2026، إلا أن الفيديو جاء غامضا ويصعب تمييز تفاصيل الهاتف بسبب الإضاءة المنخفضة.

شعار كأس العالم على الهاتف

وأبرز ما يمكن ملاحظته في الفيديو هو شعار "FIFA 2026" على ظهر الهاتف، والذي يبدو أنه يظهر أيضًا على الشاشة الخارجية كخلفية، بينما لم تظهر اللقطات أي عدسات كاميرا بارزة على الجانب نفسه، مما يشير إلى أن الفيديو يركز على تصميم احتفالي بالبطولة المقبلة أكثر من عرض المواصفات التقنية.

موعد الإصدار والإعلان الرسمي

حددت موتورولا يوم 6 يناير كتاريخ رئيسي لإصدار ما يفترض أنه نسخة كأس العالم من هاتف Razr، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان التاريخ يشير إلى طرح الهاتف للبيع مباشرة أو الإعلان عن بدء الطلب المسبق فقط.

سياق الانتظار للهواتف القابلة للطي

يذكر أن موتورولا لم تعلن عن أي هواتف قابلة للطي جديدة من الفئة الرائدة في الفترة الأخيرة، ما يجعل الإعلان التشويقي الأخير أكثر غموضا، مع قرب انطلاق كأس العالم 2026 بعد أربع سنوات من آخر بطولة.