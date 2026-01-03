تسريبات عن ميزة خصوصية جديدة في Galaxy S26 Ultra

كشفت تسريبات حديثة لإصدار واجهة المستخدم One UI 8.5 عن ميزة مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في هاتف Galaxy S26 Ultra، تهدف إلى تعزيز خصوصية المحتوى المعروض على شاشة الهاتف، بعد أشهر من التقارير التي أكدت تطوير سامسونج لهذه الخاصية.

Galaxy S26 Ultra

الميزة الجديدة، المسماة "Privacy Display" أو "شاشة الخصوصية"، تجعل الشاشة أقل وضوحا عند النظر إليها من زاوية جانبية، بحيث لا يمكن لمن بجانبك رؤية المحتوى المعروض، إذ يمكن تفعيل الميزة من خلال تطبيق "الإعدادات" أو عبر زر "شاشة الخصوصية" في لوحة الإعدادات السريعة.

تفعيل تلقائي وأتمتة المهام

وتتيح الميزة ضبط شروط لتفعيلها تلقائيا عبر قسم "شروط التفعيل"، ويمكن دمجها مع تطبيقات الأوضاع والروتينات لأتمتة المهام، مثل تفعيلها عند التواجد خارج المنزل أو المكتب.

شاشة OLED بتقنية حديثة

وتشير التسريبات إلى أن هذه الميزة قد تتطلب استخدام لوحة OLED من الجيل الأحدث، مع تقنية Flex Magic Pixel التي عرضتها سامسونج في أوائل 2024 خلال المؤتمر العالمي للجوال.

ومن المتوقع أن تستخدم هذه التقنية في سلسلة هواتف Galaxy S26، لكنها قد تكون متاحة فقط في Galaxy S26 Ultra.