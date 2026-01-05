احذر عند الشراء.. شركات موبايل تلجأ لـ4 حيل بسبب أزمة المكونات

شهدت صناعة الهواتف الذكية حول العالم خلال الأشهر الأخيرة توترات كبيرة نتيجة نقص حاد في مكونات الأجهزة الأساسية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها وتهديد استقرار سلاسل الإمداد.

ولم تقتصر الأزمة على شريحة معينة من السوق، بل أثرت على الهواتف منخفضة ومتوسطة وعالية الجودة على حد سواء، مما أجبر الشركات على إعادة ترتيب أولوياتها وإعادة تقييم استراتيجيات الإنتاج والتوزيع.

ارتفاع أسعار الهواتف

ومع توقع استمرار هذه الأزمة في 2026، كشفت أحدث توقعات شركة "Counterpoint Research" العالمية لأبحاث السوق في قطاع التكنولوجيا كيف ستتعامل الشركات مع التحديات المتنامية لضمان استمرار تدفق الأجهزة إلى الأسواق العالمية.

وأكدت الشركة أن شحنات الهواتف الذكية العالمية ستشهد انخفاضا بنسبة 2.1% في عام 2026، نتيجة لارتفاع تكاليف مكونات الهواتف، ولا سيما ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM).

حصة السوق العالمية للهواتف والنمو السنوي حسب الشركات المصنعة 2026 (تقديري)

وأدى نقص الذاكرة إلى زيادة تكاليف الهواتف الذكية منخفضة ومتوسطة وعالية الجودة بنحو 25% و15% و10% على التوالي، متوقعا استمرار تأثيرات مماثلة حتى الربع الثاني من 2026.

الشركات الصينية تتأثر

أدى الانخفاض المتوقع إلى مراجعة هبوطية لتوقعات شحنات الهواتف بنسبة 2.6%، حيث تأثرت الشركات الصينية المصنعة للأجهزة الأصلية مثل "HONOR" و"OPPO" و"vivo" بأكبر قدر من التعديلات مقارنة بالتقديرات السابقة.

توقعات ومراجعات نمو شحنات الهواتف الذكية على أساس سنوي 2026



وأوضح مدير الأبحاث، إم إس هوانغ، أن الشريحة الدنيا من السوق (أقل من 200 دولار) هي الأكثر تضررا، بينما سجلت شرائح السوق المتوسطة والعالية ارتفاعا في الأسعار بنسبة 10% إلى 15%.

ارتفاع أسعار الذاكرة يضغط على السوق

وفقا لتقرير Counterpoint بعنوان "حلول الذاكرة للجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي"، قد ترتفع أسعار الذاكرة بنسبة تصل إلى 40% إضافية حتى الربع الثاني من 2026، مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف قائمة المواد بنسبة تتراوح بين 8% وأكثر من 15% فوق المستويات الحالية.

وقال كبير المحللين، يانغ وانغ: "في الفئات السعرية المنخفضة، لا يمكن رفع أسعار الهواتف بشكل حاد، وإذا لم يكن من الممكن تمرير التكاليف إلى المستهلك، فسيبدأ مصنعو المعدات الأصلية في تقليص بعض مكونات منتجاتهم، وهذا ما بدأنا ملاحظته بالفعل".

متوسط أسعار البيع سيرتفع بنسبة 6.9%

نتيجة لتمرير التكاليف وإعادة هيكلة المحفظة، يتوقع أن يرتفع متوسط أسعار البيع (ASPs) للهواتف الذكية في 2026 بنسبة 6.9%، بعد تعديلها من 3.9% في توقعات سبتمبر 2025.

وأشار المحللون إلى أن الشركات الأكثر قدرة على مواجهة نقص الإمدادات هي تلك التي تتمتع بحجم إنتاج كبير، وتنوع واسع في المنتجات، وتكامل رأسي قوي، مثل آبل وسامسونج، في حين ستواجه الشركات الأخرى تحديات أكبر في الحفاظ على حصتها السوقية وتحقيق هوامش ربح مناسبة.

استراتيجيات شركات الهواتف

شهدت بعض الشركات الصينية تبني استراتيجيات للتخفيف من تأثير ارتفاع التكاليف، مثل خفض بعض المواصفات التقنية (وحدات الكاميرا، الشاشات، مكونات الصوت، وسعات الذاكرة)، وإعادة استخدام المكونات القديمة، وتركيز العملاء على إصدارات "برو" ذات المواصفات الأعلى، واعتماد تصميمات جديدة لتشجيع الترقية.

وأشار كبير المحللين، شينغهاو باي: "هذه التكتيكات تساعد في مواجهة ارتفاع التكاليف دون التأثير الكبير على الطلب أو هوامش الربح".