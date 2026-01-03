14 صورة تكشف هاتف Clicks Technology الشبيه بـ"بلاك بيري" بسعر منافس

تستعد شركة Clicks Technology، المتخصصة في تصنيع لوحات المفاتيح الفعلية للهواتف الذكية، للكشف عن جهازين جديدين قبل انطلاق معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES في لاس فيجاس الأسبوع المقبل، في خطوة توسع بها نشاطها من الملحقات إلى سوق الهواتف الذكية.

أول هاتف ذكي من Clicks

وبحسب تقرير لموقع تك كرانش، تعتزم الشركة طرح أول هاتف ذكي لها تحت اسم Clicksmunicator، وهو جهاز مزود بلوحة مفاتيح فعلية ومصمم ليستخدم كهاتف ثاني إلى جانب الهاتف الأساسي، إلى جانب لوحة مفاتيح منزلقة جديدة للأجهزة الذكية بسعر 79 دولارًا.

تصميم يعيد للأذهان بلاك بيري

الهاتف الجديد، الذي يبلغ سعره 499 دولارا، يعيد إلى الأذهان هواتف بلاك بيري الشهيرة، ويستهدف شريحة المستخدمين الذين يعتمدون على هواتفهم في العمل المكثف، مثل المراسلات، والبريد الإلكتروني، والعمل على المستندات، حيث ترى الشركة أن لوحة المفاتيح الفعلية ما تزال ميزة مهمة لهذه الفئة.

هاتف للعمل

ورغم احتوائه على شاشة لعرض الرسائل والرد عليها، لا يتيح تطبيق Communicator الوصول إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي أو الألعاب، في محاولة لتقليل عوامل الإدمان.

وبدلا من ذلك، تعاونت الشركة مع Niagara Launcher لتوفير وصول مباشر لتطبيقات المراسلة وأدوات الإنتاجية، مثل Gmail وTelegram وWhatsApp وSlack.

زر الإشارة

أبرز ما يميز الهاتف هو زر الإشارة، وهو زر مضيء على جانب الجهاز يمكن تخصيص ألوانه وأنماط إضاءته للتنبيه بوصول رسائل من أشخاص أو مجموعات أو تطبيقات محددة، كما يمكن استخدام الزر نفسه، المعروف بزر الإملاء، لإملاء الرسائل أو تسجيل ملاحظات صوتية سريعة، مع إمكانية دمجه مستقبلًا بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

لوحة مفاتيح فعلية وتجربة استخدام مختلفة

كغيره من منتجات Clicks، يأتي Communicator بلوحة مفاتيح لمسية ذات مفاتيح مريحة للكتابة السريعة، مع دعم اللمس للتنقل بين القوائم والرسائل دون الحاجة لاستخدام الشاشة.

مزايا تقليدية وخيارات تخصيص

يشمل الجهاز منفذ سماعة رأس 3.5 ملم، ودرج بطاقة SIM فعلية إلى جانب eSIM، ودعم بطاقات microSD حتى 2 تيرابايت، إضافة إلى مفتاح مخصص لوضع الطيران يمكن إعادة ضبط وظيفته، بينما يمكن إزالة الغطاء الخلفي واستبداله بألوان مختلفة، تشمل الدخان، والأخضر الداكن، والأسود.

السعر وموعد الطرح

سيطرح الهاتف بسعر 399 دولارا للعملاء الأوائل الذين يدفعون عربونا قدره 199 دولارا قبل 27 فبراير، مع منح أغطية خلفية إضافية لمن يدفع السعر كاملا مقدما، حيث من المتوقع شحن الجهاز في وقت لاحق من العام الجاري.

المواصفات التقنية الكاملة

نظام Android 16 مع 5 سنوات من التحديثات الأمنية بينما الطول: 131.5 ملم – الوزن: 170 غراما ودعم شبكات 5G و4G و3G/2G (مفتوح الشبكة وبطارية سيليكون-كربون بسعة 4000 مللي أمبير وسعة تخزين 256 جيجابايت مع دعم microSDوكاميرا خلفية 50 ميجابكسل مع مثبت بصري، وأمامية 24 ميجابكسل

نجاح سابق يعزز التوسع

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أدريان لي، إن Clicks شحنت أكثر من 100 ألف لوحة مفاتيح إلى عملاء في أكثر من 100 دولة، مؤكدا أن هذا الإقبال يعكس وجود طلب متزايد على منتجات تعزز التواصل والعمل بثقة.

لوحة مفاتيح منزلقة لأجهزة متعددة

إلى جانب الهاتف، تكشف الشركة عن لوحة مفاتيح منزلقة جديدة يمكن استخدامها مع الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة التلفزيون الذكية.

وتعمل اللوحة ببطارية سعتها 2150 مللي أمبير، وتثبت عبر MagSafe أو Qi2، مع دعم أوضاع استخدام متعددة تناسب الأحجام المختلفة.