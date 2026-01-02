آيفون 18 لن يطلق عام 2026.. تقارير تكشف السبب

كشفت تقارير حديثة أن شركة "أبل" لن تطلق هاتف آيفون 18 القياسي في عام 2026، في تحول غير مسبوق في دورة إطلاق هواتفها السنوية، والتي لطالما اعتمدت خلالها على طرح جميع الطرازات القياسية في وقت واحد خلال الخريف.

آيفون 17 يبقى الأقوى لفترة أطول

على الرغم من النجاح الكبير الذي حققه هاتف آيفون 17 في 2025، تشير التقديرات إلى أن الهاتف سيظل أحدث طراز قياسي للشركة لأكثر من 18 شهرا، إذ ستكون هذه المرة الأولى التي تتخطى فيها "أبل" عاما كاملا دون إصدار الجيل القياسي الجديد، بحسب موقع MacRumors المتخصص بأخبار التكنولوجيا.

استراتيجية الإطلاق على فترتين

تشير الشائعات إلى أن "أبل" ستقسم إصدارات هواتفها القادمة إلى فترتين منفصلتين، بدلا من كشف التشكيلة كاملة دفعة واحدة.

ومن المتوقع أن يُعطى الأولوية في الخريف للطرازات الأعلى من حيث المواصفات مثل آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس، بينما يتم تأجيل الطرازات الأقل تكلفة أو القياسية إلى ربيع 2027، بما في ذلك آيفون 18 القياسي، إلى جانب آيفون 18e وآيفون آير 2.

توسع تشكيلة هواتف آيفون

ويعزى هذا التغيير إلى التوسع المتوقع في تشكيلة هواتف آيفون، إذ ان مع ظهور طرازي آيفون 16e وآيفون آير في 2025، وإطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي في 2026، قد يصل عدد طرازات آيفون المتاحة للبيع إلى ثمانية على الأقل بنهاية 2026.

فوائد التصنيع والمبيعات

يسمح جدول الإصدارات التدريجي للشركة بتمييز طرازاتها ومنح كل طراز فترة مبيعات أطول دون منافسة داخلية، كما يساهم في توزيع مبيعات الهواتف على مدار العام بشكل أكثر توازنا، بينما ويشير محللو سلاسل التوريد إلى أن هذه الاستراتيجية تقلل من اختناقات الإنتاج، وتحسن إدارة مكونات التكنولوجيا المتقدمة، وتساعد على تحقيق إيرادات أكثر سلاسة خلال الفصول المالية.