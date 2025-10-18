أماكن وأعداد الوحدات.. موعد طرح شقق ديارنا وظلال

تستعد وزارة الإسكان، لطرح 25 ألف وحدة سكنية ضمن شقق مشروعات "ديارنا" و"ظلال" للإسكان الفاخر، بالتعاون مع منصة مصر العقارية.

وقال مصدر بوزارة الإسكان، إن الطرح الجديد سيتضمن 10 آلاف وحدة في مشروع ديارنا، و9.5 ألف وحدة في مشروع ظلال للإسكان الفاخر، على أن يكون بداية الطرح نوفمبر المقبل عبر منصة مصر الرقمية.

وأكد المصدر، أن الطرح سيشمل ما يقرب من 5 آلاف وحدة تقريبًا لمشروعات سكن مصر وجنة في بعض المدن والإسكان المتنوع.

ومن المتوقع أن تتواجد شقق مشروع ديارنا في مدن: حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، بدر، حدائق العاصمة، السادات، برج العرب الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، سوهاج الجديدة، ناصر الجديدة، قنا الجديدة، العلمين الجديدة، والسويس الجديدة.

أما مشروع ظلال، من المتوقع أن يتواجد في مدن: الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، الشروق، العبور، العلمين الجديدة، حدائق العاصمة، ومدينة العاشر من رمضان.

هذا الطرح هو المرحلة الثانية من أكبر طرح والذي يشمل 400 ألف وحدة سكنية، حيث تم طرح المرحلة الأولى في أبريل الماضي بإجمالي 36 ألف وحدة، وخلال أيام سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية والتي تقدر بـ25 ألف وحدة وسيتم طرح باقي الوحدات تباعًا حتى منتصف 2026.

