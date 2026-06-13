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شهد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، تنفيذ قرار إزالة تعدٍ على أرض من أملاك الدولة بمركز المنشاة، وذلك في إطار توجيهات الدولة بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات، ضمن جهود المحافظة المستمرة لاسترداد حقوق الدولة وفرض سيادة القانون.

وجاءت الحملة بحضور اللواء محمد عبد الله نائب مدير أمن سوهاج، واللواء وائل منصور مساعد مدير الأمن، والعميد نور عمر رئيس مباحث المديرية، وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة المنشاة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

استرداد 60 فدانًا من أراضي الدولة

وأوضح محافظ سوهاج أن الحملة استهدفت تنفيذ قرار إزالة على مساحة 60 فدانًا من أراضي أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن نحو 20% من المساحة كانت مزروعة وقت تنفيذ القرار.

وأضاف أن الجهات المختصة قامت بإحاطة الأرض بسياج ترابي لمنع إعادة التعدي عليها مرة أخرى، مع تحرير محضر بالتنفيذ وإخطار المتعدين بالإجراءات القانونية التي تم اتخاذها.

استمرار الحملات لحماية أراضي الدولة

وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على مقدرات الدولة واسترداد حق الشعب، مشددًا على عدم التهاون مع أي محاولات للتعدي على الأراضي المملوكة للدولة.