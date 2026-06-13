استقبل اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، وفد الاتحاد العربي للهجن والاتحاد المصري للهجن، لبحث الاستعدادات الخاصة بإقامة بطولة كأس العرب للهجن، والمقرر تنظيمها بمضمار هجن شرم الشيخ الدولي خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر المقبل.

وضم الوفد عيد حمدان المزيني، رئيس الاتحاد المصري للهجن ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي وعضو المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للهجن، و ربيع معمر، مسؤول العلاقات العامة بالإتحاد، وفريج عتيق، مسؤول النشاط، وعددًا من مسؤولي الاتحادين العربي والمصري للهجن.

وتناول اللقاء استعراض الترتيبات الخاصة بالبطولة التي تقام تحت رعاية الاتحاد العربي للهجن، ومحافظة جنوب سيناء، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة جوهر نبيل، والتي من المقرر أن يحضرها محافظ جنوب سيناء، وجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن استضافة كأس العرب للهجن بمدينة شرم الشيخ يعكس قدرة المحافظة على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، ويعزز مكانتها كوجهة عالمية لاستضافة البطولات والأحداث الدولية.

وأضاف المحافظ أن المحافظة حريصة على دعم رياضة الهجن باعتبارها رياضة تراثية أصيلة مرتبطة بالهوية العربية، مشيرًا إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لخروج البطولة بالشكل المشرف الذي يليق باسم مصر ومدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أن تشهد البطولة مشاركة نحو 400 متسابق، يمثلون 10 دول، وهم: "مصر، المغرب، الجزائر، السودان، تونس، ليبيا، الأردن، السعودية، العراق، والبحرين".

كما يشارك في فعاليات المهرجان الأمير فهد بن جلوي، رئيس الاتحاد العربي للهجن، بما يعكس أهمية البطولة ودورها في دعم التعاون الرياضي العربي، وتعزيز انتشار رياضة الهجن.