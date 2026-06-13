كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن دراسة عدد من المقترحات للاستفادة من زيادة إنتاج بيض المائدة، وعلى رأسها التوسع في تصدير البيض المبستر والبيض البودر إلى الأسواق الخارجية.

الزراعة تبحث تصدير البيض المبستر والبودر

قال "فاروق"، خلال فيديو عبر صفحة مركز معلومات مجلس الوزراء، إن الوزارة تتعاون حاليًا مع اتحاد منتجي الدواجن والروابط وكبار المزارع لدراسة مدى إمكانية تصدير البيض المبستر والبيض البودر، في إطار خطة تستهدف الاستفادة من زيادة الإنتاج المحلي وتحويل الفائض إلى فرص تصديرية.

وزير الزراعة: زيادة المعروض ساهمت في خفض الأسعار

أوضح "فاروق"، أن مصر تشهد حاليًا زيادة في إنتاج بيض المائدة، ما أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وارتفاع المعروض بنسبة تجاوزت 20%، وهو ما انعكس على انخفاض الأسعار وفقًا لآليات العرض والطلب.

وأضاف أن استقرار سعر الصرف وتوافر الأعلاف وانخفاض أسعارها ساهمت أيضًا في دعم قطاع الدواجن وبيض المائدة وزيادة الإنتاج.

وزير الزراعة: دراسة مشتركة مع جهاز مستقبل مصر

أشار الوزير إلى أن الوزارة تُجري حاليًا دراسة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر لبحث أفضل السبل للاستفادة من زيادة الإنتاج، بما يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب والحفاظ على استقرار السوق.

وأكد أن الهدف يتمثل في الوصول إلى حلول مستدامة تضمن الحفاظ على سعر تكلفة مناسب للمنتجين، وتوفير هامش ربح عادل لصغار وكبار منتجي الدواجن وبيض المائدة.

فتح أسواق جديدة لدعم الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة

أضاف الوزير، أن الوزارة تتعاون مع القطاع الخاص واتحاد منتجي الدواجن لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يسهم في زيادة الصادرات وجذب المزيد من العملة الأجنبية.

وأكد أن مصر تمتلك منتجات عالية الجودة ومزارع متطورة تمثل نموذجًا ناجحًا لصناعة الدواجن وبيض المائدة، وهو ما يعزز فرص المنافسة في الأسواق الخارجية.