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هشم رأسه بـ"كوريك".. مصرع مسن على يد ابنه بقرية سلامون في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

04:14 م 13/06/2026

جثة

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شهدت قرية سلامون التابعة لمركز طما شمالي محافظة سوهاج مصرع رجل مسن متأثرًا بإصاباته إثر تعرضه لاعتداء على يد نجله.

وتلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بوصول رجل في العقد السابع من العمر جثة هامدة إلى مستشفى طما المركزي.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى يُدعى محمد أ، وأشارت التحريات الأولية إلى تورط نجله مصطفى م. أ في العقد الثالث من العمر، في الاعتداء عليه.

وأوضحت التحريات الأولية أن هناك خلافات متكررة بين الأب ونجله بسبب مطالب مالية، وأن المتهم اعتدى على والده مستخدمًا أدوات صلبة "كوريك وحديدة"، ما أسفر عن إصابته إصابات بالغة أودت بحياته.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمركز طما جهودها لفحص ملابسات الواقعة وظروف حدوثها، وسماع أقوال الشهود وأفراد الأسرة، للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالحادث.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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سوهاج طما جريمة قتل النيابة العامة

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