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الحماية المدنية تسيطر على حريق التهم غرفتين بمنزل في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

03:03 م 13/06/2026

سيارات الحماية المدنية

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شهدت قرية مشطا التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج، نشوب حريق داخل منزل، ما تسبب في احتراق عدد من المحتويات.

وتلقت الجهات المعنية بلاغًا يفيد بوقوع الحريق، وتم الدفع بوحدة إطفاء مشطا إلى موقع البلاغ، حيث انتقلت القوات، وتم إخماد النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.

تبين من التحريات أن المنزل ملك المواطن "علي م. ع"، حيث اندلعت النيران في غرفتين بالطابق الأرضي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده بالكامل قبل امتداده إلى باقي أجزاء المنزل.

وأسفر الحريق عن احتراق بعض محتويات الغرفتين فقط، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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حريق منزل سوهاج الحماية المدنية

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