كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إجمالي كميات القمح المحلي التي تم توريدها حتى الآن بلغت نحو 4 ملايين و630 ألف طن، مشيرًا إلى أن الكميات ترتفع إلى نحو 4.8 مليون طن عند إضافة قمح التقاوي.

"رئيس الوزراء: انتظام صرف المستحقات شجع المزارعين على التوريد"

أوضح أن انتظام صرف مستحقات المزارعين في المواعيد المحددة كان من أبرز العوامل التي أسهمت في تشجيع الفلاحين على زيادة معدلات توريد القمح خلال الموسم الحالي، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب.

"مدبولي: المشروعات الزراعية العملاقة رفعت الإنتاج المحلي"

أضاف رئيس مجلس الوزراء أن المشروعات الزراعية العملاقة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية ساهمت في إضافة مساحات زراعية جديدة، وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي ويقلل الاعتماد على الاستيراد.