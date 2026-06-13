تحولت استعدادات أسرة بقرية ميت خاقان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية لزفاف ابنتهم بعد 5 أشهر إلى مأساة، بعدما التهمت النيران محتويات المنزل بالكامل، بما في ذلك الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية الخاصة بالعروس، اليوم السبت.

كواليس اندلاع حريق ميت خاقان

وقالت والدة العروس، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إنها كانت في عملها بأحد المحال التجارية عندما تلقت اتصالًا هاتفيًا يخبرها بنشوب حريق داخل منزل الأسرة.

وأضافت أنها هرعت إلى المنزل فورًا، لكنها فوجئت بأن النيران أتت على جميع محتوياته قبل السيطرة عليها.

وأكدت أن الخسائر شملت الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية التي كانت تجهزها لابنتها استعدادًا لزفافها المقرر بعد نحو 5 أشهر.

وأوضحت والدة العروس أن والدتها المسنة كانت موجودة داخل المنزل وقت اندلاع الحريق، إلا أنها لم تتمكن من التعامل مع النيران أو محاولة السيطرة عليها بسبب كبر سنها.

وأضافت أن الحريق اندلع بصورة مفاجئة ودون أي مقدمات، مشيرة إلى أن الأسرة ترجح حدوث ماس كهربائي تسبب في اشتعال النيران.

وخيمت حالة من الحزن والتعاطف بين أهالي قرية ميت خاقان بعد انتشار تفاصيل الحادث، خاصة مع خسارة الأسرة لمحتويات المنزل بالكامل واقتراب موعد زفاف الابنة.

وأكد عدد من الأهالي أن الأسرة كانت تستعد خلال الأشهر الماضية لتجهيز العروس، قبل أن تقضي النيران على كل ما تم تجهيزه.

تحرك الحماية المدنية للسيطرة على الحريق

وكانت قرية ميت خاقان التابعة لمركز شبين الكوم، شهدت اندلاع حريق بأحد المنازل السكنية قرب مقابر الأقباط، قبل أن تمتد ألسنة النيران إلى منزل مجاور.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث نجحت في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى منازل أخرى.

وأفاد أهالي القرية بأن الحريق بدأ داخل منزل يملكه المواطن إبراهيم النجار، قبل أن يمتد إلى منزل مجاور بسبب شدة النيران، فيما باشرت الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة وأسباب اندلاع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة.