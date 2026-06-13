لعبة الكوتشينة من أشهر وسائل الترفيه، إذ تحولت من مجرد أوراق بسيطة ظهرت في آسيا إلى واحدة من أكثر الألعاب انتشارا حول العالم.

متى ظهرت أوراق اللعب لأول مرة؟

وفقا لصحيفة "theguardian" البريطانية، قد يعود تاريخ أوراق اللعب إلى الصين، حيث تشير المصادر التاريخية إلى ظهورها قبل عام 1000 ميلادي.

وذكر أحد الكُتاب الصينيين عام 868 ميلادي أن أفرادا من أسرة تانج كانوا يمارسون ألعابا تعتمد على أوراق تُعرف باسم "أوراق الشجر"، لتكون بذلك أول إشارة موثقة لأوراق اللعب في التاريخ.

انتقال الكوتشينة من الصين إلى أوروبا

انتقلت لعبة الكوتشينة إلى أوروبا خلال القرن الرابع عشر، ليس بشكل مباشر من الصين، بل عبر إمبراطورية المماليك في مصر، وكانت أوراق المماليك تحمل رموزا مميزة مثل الكؤوس والعملات الذهبية والسيوف وعصي البولو.

ومع انتقال اللعبة إلى أوروبا، جرى تعديل بعض الرموز لتناسب الثقافة الأوروبية، استُبدلت عصي البولو بالعصي التقليدية، بينما احتفظت بعض الدول مثل إيطاليا وإسبانيا برموز السيوف والكؤوس والعملات حتى اليوم.

تطور أوراق الكوتشينة عبر العصور

شهد القرن الخامس عشر تطورا كبيرا في أشكال أوراق الكوتشينة، قد استخدم الألمان رموزا مستوحاة من الطبيعة مثل البلوط والأوراق والقلوب والأجراس.

وفي عام 1480، طور الفرنسيون الرموز المعروفة حاليا، وهي:

القلوب (Heart).

الماس (Diamond).

البستوني (Spade).

الكبة أو النوادي (Club).

وسرعان ما انتشرت هذه الرموز في مختلف أنحاء العالم، بعد اعتمادها على نطاق واسع في إنجلترا وعدد من الدول الأخرى.

ما هي الكوتشينة؟

وفقا لموقع "ebsco"، عبارة عن ورقة صغيرة تُصنع عادة من الورق المقوى أو البلاستيك، وتُستخدم في العديد من الألعاب الشعبية مثل البوكر والبلاك جاك والرومي والسوليتير، إضافة إلى استخدامها في العروض السحرية.

وتُعرف مجموعة أوراق اللعب باسم "الرزمة"، وهي مجموعة يمكن حملها بسهولة في اليد وتضم عددا محددا من الأوراق.

مكونات الكوتشينة

تتكون الرزمة التقليدية من 52 ورقة موزعة على أربعة أنواع رئيسية هي القلوب، الماس، البستوني، الكبة أو النوادي.

وتشمل تصنيفات أوراق اللعب

الأرقام من 2 لـ 10: أوراق عادية بقيم رقمية.

الولد: ورقة تمثل شخصية فتى.

الملكة: ورقة تمثل شخصية ملكة.

الملك: أعلى ورقة من الشخصيات الملكية.

شخصيات الملوك والملكات على الأوراق

مع مرور الوقت، أضيفت إلى أوراق اللعب رسومات لشخصيات ملكية وتاريخية، وأصبحت صور الملوك والملكات والفرسان جزءا أساسيا من تصميمها.

كما قد شهدت أوراق اللعب تغيرات أخرى بعد الثورة الفرنسية، حيث اكتسبت ورقة الآس مكانة خاصة وأصبحت تتفوق في بعض الألعاب على الأوراق الملكية.

كيف يتم توزيع الأوراق وبدء اللعب؟

قبل بدء اللعب، يقوم الموزع بخلط الأوراق جيدا لضمان عشوائيتها، ثم تُوزع على اللاعبين وفقا لقواعد اللعبة.

ويجري كشف الأوراق وتحديد الفائز عند انتهاء الجولة وفقا لقواعد كل لعبة.

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