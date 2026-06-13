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مدبولي: سداد 6.1 مليار دولار وإنهاء مديونية شركات النفط الأجنبية بالكامل

كتب : محمد أبو بكر

05:08 م 13/06/2026 تعديل في 05:19 م

الدكتور مصطفى مدبولي

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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة نجحت في إنهاء مديونية الشركاء الأجانب (شركات النفط) بالكامل، والتي بلغت 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

"رئيس الوزراء: سددنا آخر مستحقات الشركات الأجنبية خلال الفترة الماضية"

أوضح مدبولي، خلال جولته بمحافظة البحيرة، أن الحكومة قامت بسداد آخر مستحقات الشركات الأجنبية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة حظيت بإشادة واسعة من المستثمرين وشركات الطاقة العالمية.

"مدبولي: خطوة تعزز الثقة وتجذب الاستثمارات الأجنبية"

رئيس الوزراء أن إنهاء هذه المديونية يمثل رسالة ثقة قوية للاقتصاد المصري، مؤكدًا أنها تسهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب دعم خطط الدولة في التنمية والإنتاج.

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