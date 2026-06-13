أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، إجراء القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من 15 رخصة تشغيل تاكسي للعمل داخل نطاق مدينة أسيوط الجديدة، وذلك اليوم السبت 13 يونيو بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، في إطار حرص المحافظة على تطبيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

وأوضح المحافظ أن مراسم إجراء القرعة تمت بحضور عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم اللواء محمد سليم سكرتير عام المحافظة المساعد، ويسري سند مدير إدارة المواقف، ومنار غالي مدير الشئون القانونية، إلى جانب مسؤولي التفتيش والمتابعة والشئون المالية والإدارية، وعدد من المختصين. كما شهدت الفعاليات حضور غالبية المتقدمين للحصول على الرخص، بما يعكس وضوح الإجراءات ونزاهتها.

نتائج القرعة وتحديد المستفيدين

وأشار محافظ أسيوط إلى أن القرعة أسفرت عن اختيار 30 متقدمًا، تم تقسيمهم إلى 15 مستفيدًا أساسيًا، و15 آخرين ضمن قائمة الاحتياطي، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي تم الإعلان عنها مسبقًا، مؤكدًا التزام المحافظة بتحقيق العدالة الكاملة بين جميع المتقدمين.

آلية سحب القرعة لضمان الحيادية

وأضاف المحافظ أن عملية سحب أوراق القرعة تمت بمشاركة عدد من الأطفال، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحيادية والشفافية، وتحت إشراف مباشر من اللجنة المختصة، وبحضور المتقدمين، بما يدعم الثقة في سلامة الإجراءات ونزاهة عملية الاختيار.

التأكيد على تطوير خدمات النقل

وأكد اللواء محمد علوان استمرار المحافظة في تنفيذ الإجراءات التي تضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين، إلى جانب تطوير منظومة النقل والخدمات المقدمة، بما يسهم في توفير خدمات نقل آمنة ومنتظمة، ودعم خطط التنمية داخل مدينة أسيوط الجديدة.