خيمت حالة من الحزن على أهالي مدينة منوف بمحافظة المنوفية بعد مصرع الطفل محمد أحمد القلاوي، 13 عامًا، الطالب بالصف الأول الإعدادي، غرقًا داخل إحدى الترع بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وقال عدد من أهالي مدينة منوف، إن الطفل كان يعمل خلال الإجازة الصيفية على عربة آيس كريم لمساعدة أسرته، حيث كان يتنقل يوميًا في نطاق مركز كوم حمادة رفقة شقيق والده، وكان كل منهما يستقل "تروسيكل" بشكل مستقل أثناء العمل.

وأكد الأهالي أن الطفل عُرف بين جيرانه بحسن الخلق والاجتهاد، وكان يسعى إلى مساعدة أسرته رغم صغر سنه.

وأوضح الأهالي أن محمد نزل إلى المياه بصحبة أحد أصدقائه هربًا من حرارة الجو المرتفعة، حيث كان يستقل "عوامة" داخل إحدى الترع بمركز كوم حمادة.

وأضافوا أن العوامة انجرفت إلى منتصف الترعة بسبب التيار، قبل أن يسقط الطفل في المياه العميقة، ليختفي أسفل سطح الماء في لحظات.

حاول الموجودون بالمكان إنقاذ الطفل فور سقوطه، إلا أن قوة التيار وصعوبة الوصول إليه حالت دون ذلك، وبعد عمليات بحث جرى انتشال الجثمان من المياه، ونقله تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشيع أهالي مدينة منوف، اليوم السبت، جثمان الطفل في مشهد جنائزي مهيب سادته مشاعر الحزن والأسى، حيث شارك المئات من الأهالي والأقارب في وداعه الأخير بمقابر الأسرة.

وخلفت الواقعة حالة من الصدمة بين أبناء المدينة، خاصة أن الضحية لم يتجاوز 13 عامًا وكان يقضي إجازته الصيفية في العمل قبل أن تنتهي رحلته بشكل مأساوي داخل مياه الترعة.