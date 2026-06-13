ترامب يعيد نشر تدوينة رئيس الوزراء الباكستاني بشأن اتفاق إيران

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر تدوينة على تروث سوشيال لرئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف رجح فيها أن يتم إبرام الاتفاق بين واشنطن وطهران خلال 24 ساعة.

ومن جانبه، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف أن فرص التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران أصبحت أكبر من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن إنجاز الاتفاق النهائي مرجح خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.

وأضاف أن الاستعدادات جارية لتنظيم مراسم توقيع إلكتروني فور الانتهاء من الصيغة النهائية للاتفاق، في خطوة تعكس اقتراب المفاوضات من مراحلها الأخيرة.

وأوضح أن واشنطن وطهران وافقتا بالفعل على إطار عمل لاتفاق سلام يهدف إلى إنهاء أشهر من الصراع في الشرق الأوسط، مع استمرار العمل لاستكمال الإجراءات اللازمة قبل الإعلان الرسمي عنه.