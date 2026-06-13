3 جنسيات وصدفة غريبة.. كيف صنعت شركة طيران نجم أمريكا في كأس العالم؟

في مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وباراجواي بكأس العالم 2026، شارك فولارين بالوجون، لأول مرة في تاريخه بالمونديال، وسجل هدفين وكان من الممكن أن يحقق "هاتريك" لولا إلغاء أحد أهدافه الأولى بعد مراجعة تقنية الفيديو، لكن من المفارقات أنه كان من الممكن أن يرتدي قميص منتخب آخر، لكنه ارتدى القميص الأمريكي بفضل إحدى شركات الطيران.

قصة لاعب منتخب أمريكا فولارين بالوجون

كان بإمكان بالوجون تمثيل منتخب إنجلترا بدلًا من الولايات المتحدة في هذا المونديال، حيث عاش هو وعائلته في لندن منذ طفولته، وتدرج في أكاديمية أرسنال، كما كان يمكنه تمثيل منتخب نيجيريا، لأن والديه ولدا في نيجيريا قبل انتقالهما إلى إنجلترا. لكنه في النهاية يمثل الولايات المتحدة، لأنه وُلد هناك، وبصدفة غريبة.

ووفقا لصحيفة "ذا جارديان"، فقد ولد بالوجون في بروكلين بولاية نيويورك، لكن ذلك حدث لأن شركة الطيران رفضت السماح لوالدته بالسفر إلى لندن وهي في مرحلة متأخرة من الحمل.

كانت والدة فلوران بالوجون في زيارة لنيويورك عندما كانت حاملًا به، لكن أثناء العودة إلى لندن، لم تسمح لها شركة الطيران بالصعود بسبب حجم بطنها واقتراب موعد الولادة. ليولد فلوران في بروكلين، ثم عاد إلى لندن بعد أشهر، حيث نشأ وتعلم كرة القدم داخل أكاديمية أرسنال.

ومنذ ولادته في الولايات المتحدة، أصبح بالوجون مؤهلًا لتمثيل المنتخب الأمريكي رغم أنه قضى حياته في إنجلترا وينحدر من أصول نيجيرية، وهو ما استغله المنتخب الأمريكي لضمه إلى صفوفه.

وسجل بالوجون البالغ من العمر 24 عامًا هدفين، ليقود المنتخب الأمريكي للفوز 4-1 على باراجواي مساء الجمعة، أمام 70,492 متفرجًا، ليصبح أول لاعب في تاريخ منتخب بلاده يسجل هدفين في المونديال.

لماذا اختار فولارين بالوجون اللعب للمنتخب الأمريكي بدلاً من منتخب إنجلترا أو نيجيريا؟

لعب بالوجون لكل من إنجلترا والولايات المتحدة على مستوى الشباب، وأبهر بشكل خاص مع منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا بقيادة لي كارسلي.

فخلال 13 مباراة تحت قيادة كارسلي، سجل بالوجون سبعة أهداف، بما في ذلك سلسلة من ستة أهداف في خمس مباريات في تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 عامًا.

ومع ذلك، لم يتمكن المهاجم من ترسيخ نفسه في الفريق الأول في أرسنال، وبعد فترة إعارة متفاوتة في ميدلسبره، انتقل على سبيل الإعارة إلى فرنسا ساعياً لإعادة إحياء مسيرته الكروية.

وفعل ذلك خلال فترة إعارة ناجحة في ريمس، قبل أن ينتقل إلى موناكو بعقد دائم، وفي مايو 2023، قبل ثلاثة أشهر من انضمامه إلى موناكو، وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تغيير ولائه إلى الولايات المتحدة.

قال بالوجون في تصريحات سابقة: "اختياري لتمثيل الولايات المتحدة الأمريكية أمرا بديهياً، شعرت وكأنني في بيتي، وعندما أخبرت عائلتي بالخبر، كانوا جميعاً في غاية السعادة، وخاصة والدتي. قالت: ما الذي أخرك كل هذا الوقت؟".

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