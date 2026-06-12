استقبل مستشفى طهطا العام شمالي محافظة سوهاج، جثمان شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، وذلك عقب وفاته داخل محل مسكن أسرته بمدينة طهطا.

وتبين وفاة "عاطف. خ"، ويقيم بمنطقة غرب طهطا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فور وصوله إلى المستشفى، حيث جرى إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية إقدام المذكور على الانتحار شنقًا بمسكن أسرته لمروره بحالة نفسية سيئة.

جهود الدولة المصرية للحد من وقائع الانتحار

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.