إعلان

الأمن يكشف تفاصيل العثور على جثة شاب داخل مسكن أسرته بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

12:49 م 12/06/2026 تعديل في 12:52 م

إسعاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل مستشفى طهطا العام شمالي محافظة سوهاج، جثمان شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، وذلك عقب وفاته داخل محل مسكن أسرته بمدينة طهطا.

وتبين وفاة "عاطف. خ"، ويقيم بمنطقة غرب طهطا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فور وصوله إلى المستشفى، حيث جرى إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية إقدام المذكور على الانتحار شنقًا بمسكن أسرته لمروره بحالة نفسية سيئة.

جهود الدولة المصرية للحد من وقائع الانتحار

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفى طهطا سوهاج وفاة شاب النيابة العامة الإفتاء

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

وزير الري يتفقد محطة الشلوفة وتكريك الترعة الرئيسية بالسويس -فيديو وصور
أخبار المحافظات

وزير الري يتفقد محطة الشلوفة وتكريك الترعة الرئيسية بالسويس -فيديو وصور

زاد 90 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

زاد 90 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة
كيف تحول طائر المينا من زائر إلى أحد أخطر الطيور الغازية في مصر؟
أخبار مصر

كيف تحول طائر المينا من زائر إلى أحد أخطر الطيور الغازية في مصر؟
"لن يضروكم إلا أذى".. إيران ترد على إعلان ترامب التوصل لاتفاق بـ"آية قرآنية"
شئون عربية و دولية

"لن يضروكم إلا أذى".. إيران ترد على إعلان ترامب التوصل لاتفاق بـ"آية قرآنية"
ضربة قوية للسوق السوداء.. الداخلية تلاحق تجار النقد الأجنبي
حوادث وقضايا

ضربة قوية للسوق السوداء.. الداخلية تلاحق تجار النقد الأجنبي

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كندا

كندا

- -

22:00

البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك

كأس العالم

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

2 1

05:00

التشيك

التشيك

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان