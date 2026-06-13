يلجأ بعض الأشخاص إلى تناول المشروبات الغازية في بداية اليوم وعلى معدة فارغة دون الانتباه إلى التأثيرات الصحية السلبية المحتملة لهذه العادة، والتي قد تمتد لتشمل اضطرابات في الجهاز الهضمي، وارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم، إلى جانب مجموعة من المشكلات الصحية التي تتفاقم مع تكرارها.

وبحسب ما ذكره موقع EatingWell، فإن هذه العادة اليومية قد تبدو بسيطة، لكنها تحمل آثارًا سلبية على الصحة العامة عند الاستمرار عليها لفترات طويلة.

تأثير تناول المشروبات الغازية في بداية اليوم

تناول المشروبات الغازية في بداية اليوم وعلى معدة فارغة، قد يسبب آثار سلبية على الجهاز الهضمي والصحة العامة، فهذه العادة قد تؤدي إلى ارتفاعات سريعة في مستويات السكر في الدم، وزيادة احتمالات الإصابة بارتجاع المريء والحموضة، فضلا عن الشعور بالانتفاخ والجفاف.

ومع الاستمرار في هذه الممارسة بشكل يومي، قد يرتفع خطر التعرض لمشكلات صحية طويلة الأمد، من بينها زيادة الوزن، وتآكل مينا الأسنان، وارتفاع احتمالات الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

اضطرابات المعدة والحموضة

قد يؤدي تناول المشروبات الغازية على معدة فارغة إلى تهيج الجهاز الهضمي نتيجة احتوائها على الأحماض، بما في ذلك حمض الفوسفوريك، ما يزيد من احتمالات الإصابة بالغازات والانتفاخ وحرقة المعدة، كما أن تكرار هذه العادة على المدى الطويل قد يفاقم مشكلات الجهاز الهضمي ويرفع خطر الإصابة بالقرح لدى بعض الأشخاص.

تقلبات حادة في مستويات السكر بالدم

تحتوي المشروبات الغازية على كميات كبيرة من السكريات المكررة التي تمتص بسرعة في مجرى الدم، وعند تناولها دون طعام، قد تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر والأنسولين، يعقبه انخفاض سريع، وهو ما قد يتسبب في الشعور بالتعب وتقلب المزاج وزيادة الإحساس بالجوع بعد فترة قصيرة.

زيادة السعرات الحرارية والوزن

توفر المشروبات الغازية سعرات حرارية مرتفعة دون قيمة غذائية تذكر، وبسبب سرعة امتصاص السعرات الحرارية السائلة، قد يسهم الإفراط في تناولها في زيادة إجمالي السعرات المستهلكة يوميا، ما يرفع احتمالات زيادة الوزن مع مرور الوقت.

تعزيز الجفاف

على عكس الاعتقاد الشائع، لا تعد المشروبات الغازية خيارا مثاليا لتعويض السوائل بعد ساعات النوم، فارتفاع نسبة السكر فيها، إلى جانب التأثير المدر للبول للكافيين الموجود في العديد من أنواع المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، قد يؤدي إلى فقدان المزيد من السوائل بدلا من ترطيب الجسم.

الإضرار بصحة الأسنان

تعد الحموضة المرتفعة في المشروبات الغازية من العوامل الرئيسية التي تساهم في تآكل مينا الأسنان، وتزداد هذه التأثيرات في ساعات الصباح الأولى، حيث تكون مستويات اللعاب أقل نسبيا، ما يجعل الأسنان أكثر عرضة للتسوس والتلف مع تكرار التعرض للأحماض.

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