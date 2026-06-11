شهدت قرية الشيخ يوسف التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج حادث سقوط سيارة ربع نقل بإحدى الترع، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد ع 23 عامًا، بجرح قطعي بالذراع الأيمن، إلى جانب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، إسلام م 29 عامًا، بسحجات وكدمات، عبد الله ا 22 عامًا، بجرح قطعي بالجبهة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة، ورفع آثار الحادث.