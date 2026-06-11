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إصابة 3 شباب في حادث سقوط سيارة ربع نقل فى ترعة بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

07:21 م 11/06/2026

سقوط سيارة ربع نقل فى ترعة

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شهدت قرية الشيخ يوسف التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج حادث سقوط سيارة ربع نقل بإحدى الترع، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد ع 23 عامًا، بجرح قطعي بالذراع الأيمن، إلى جانب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، إسلام م 29 عامًا، بسحجات وكدمات، عبد الله ا 22 عامًا، بجرح قطعي بالجبهة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة، ورفع آثار الحادث.

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