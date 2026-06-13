موعد مباراة المغرب والبرازيل والقنوات الناقلة

يبدأ منتخب المغرب، صاحب الإنجاز العربي غير المسبوق في مونديال قطر 2022، رحلته في كأس العالم 2026، بعد منتصف الليل، عندما يواجه البرازيل.

ومن جانبه، يسعى منتخب البرازيل لحصد اللقب السادس في كأس العالم 2026، إذ لا توجد دولة فازت بكأس العالم أكثر من البرازيل؛ كما أنها الدولة الوحيدة التي شاركت في كل نسخة منذ انطلاق البطولة عام 1930.

موعد مباراة المغرب والبرازيل

تقام مباراة المغرب والبرازيل، في والواحدة بعد منتصف الليل (الواحدة صباح الأحد)، على ملعب نيويورك نيو جيرسي، في إطار منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بكأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرازيل

تنقل شبكة بي إن سبوراس مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026، عبر قناتي beIN SPORTS MAX 2 وbeIN SPORTS MAX 4.

حقائق لا تفوتك عن مباراة المغرب والبرازيل

بعد آخر فوز لهم عام 2002، يمر منتخب البرازيل بأطول فترة غياب عن منصات التتويج. إذ قبل أربع سنوات، أُقصوا من ربع النهائي على يد كرواتيا.

ومن جانبه، فمنتخب المغرب صاعد بقوة، فقد بلغ نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية في قطر قبل أربع سنوات، وكان المنتخب الأفريقي الوحيد الذي فاز في جميع مبارياته الثماني في التصفيات المؤهلة لنسخة 2026.

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