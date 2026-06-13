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3 افتتاحات في المونديال.. كيف قدمت المكسيك وكندا وأمريكا هويتها أمام العالم؟

كتب : هند عواد

05:25 م 13/06/2026
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    حفل المكسيك لافتتاح كأس العالم (1)
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    حفل المكسيك لافتتاح كأس العالم (3)
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    حفل المكسيك لافتتاح كأس العالم (2)
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    حفل كندا لافتتاح كأس العالم (3)
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    حفل كندا لافتتاح كأس العالم (1)
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    حفل افتتاح أمريكا لكأس العالم (3)
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    حفل افتتاح أمريكا لكأس العالم (5)
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    حفل افتتاح أمريكا لكأس العالم (1)

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شهدت النسخة الحالية من كأس العالم 2026، حدثا استثنائية بخلاف المنتخبات المشاركة، فلم تقتصر مراسم الافتتاح على دولة واحدة، بل أقيمت ثلاث حفلات منفصلة في الدول المستضيفة، المكسيك وكندا والولايات المتحدة.

المكسيك.. الثقافة

استضافة المكسيك مباراة افتتاح مونديال 2026، على ملعب أزتيكا في العاصمة مكسيكو سيتي، وركز الحفل على التراث المكسيكي من خلال الموسيقى والفنون الشعبية وعروض مستوحاة من فن "بابيل بيكادو" التقليدي.

وشارك في الحفل عدد من أبرز نجوم الموسيقى اللاتينية، من بينهم شاكيرا، وبورنا بوي، ومانا، وأليخاندرو فرنانديز، وبيليندا، وخوان بالفين، ولوس أنخيليس أزوليس.

كندا.. التنوع والوحدة

على ملعب "تورونتو"، قدمت كندا حفلها، الذي قدمت فيه نفسها كدولة متعددة الثقافات، إذ جاء الحفل بشعار "التنوع والوحدة".

وضمت قائمة المشاركين أسماء كندية مثل مايكل بوبليه وألانيس موريسيت وجيسي ريز وأليسيا كارا، إضافة إلى نورا فتحي وويليام برينس وإليانا.

الولايات المتحدة.. عرض ترفيهي عالمي

حفل افتتاح الولايات المتحدة الأمريكية، لم يستغرق سوى 15 دقيقة، إذ اختارت تقديم نسخة هوليوودية على ملعب "سوفي" بلوس أنجلوس، بمشاركة النجوم العالميين.

وتصدر الحفل عدد من أشهر الفنانين عالميًا، مثل كاتي بيري، ليسا عضوة فرقة BLACKPINK، أنيتا، فيوتشر، ريما، وتايلا.

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