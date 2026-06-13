تمكن جهاز حماية المستهلك، من ضبط منشأة غير مرخصة بمحافظة القليوبية تعمل في تصنيع وتداول كميات كبيرة من المراتب باستخدام خامات مجهولة المصدر، مع وضع أسماء علامات تجارية شهيرة عليها بالمخالفة للحقيقة، وذلك في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لصور الغش التجاري والتدليس.

ضبط منشأة بالخانكة لتصنيع مراتب مقلدة

أوضح الجهاز، في بيان اليوم، أن الإدارة العامة لضبط الأسواق نفذت حملة رقابية موسعة استهدفت أحد المخازن الكبرى بمركز ومدينة الخانكة، حيث كشفت أعمال الفحص عن قيام المنشأة بإعادة تصنيع المراتب من مواد وخامات مجهولة المصدر، مع تدوين بيانات ومواصفات فنية غير مطابقة للحقيقة واستخدام أسماء علامات تجارية معروفة بهدف تضليل المستهلكين.

التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة للنيابة

أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المراتب غير المطابقة للمواصفات الفنية والقياسية، إلى جانب الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف النهائي، وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تحريات كشفت نشاطًا غير مشروع

أشار إلى أن التحريات الدقيقة والمعلومات المؤكدة التي تلقتها الإدارة العامة لضبط الأسواق كشفت عن قيام المنشأة غير المرخصة بمنطقة القلج التابعة لمركز الخانكة بممارسة نشاط تصنيع وإعادة تدوير المراتب من مواد مجهولة المصدر وطرحها في الأسواق باعتبارها منتجات جديدة تحمل علامات تجارية شهيرة دون سند قانوني.

وأكد الجهاز أن هذه الممارسات تمثل أحد أخطر أشكال الغش التجاري لما لها من تأثير مباشر على جودة وسلامة المنتجات المتداولة، فضلًا عن الإضرار بحقوق المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية الأصلية.

رئيس الجهاز: لن نسمح بالعمل خارج الإطار القانوني

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضربة الرقابية تأتي ضمن التحركات المكثفة التي تنفذها الدولة لمواجهة الغش التجاري والتدليس وتجفيف منابع الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف تحقيق أرباح غير قانونية على حساب حقوق المواطنين وسلامتهم.

وقال إن الجهاز لن يسمح بوجود أي منشآت أو كيانات تعمل خارج الإطار القانوني المنظم لتداول السلع، خاصة تلك التي تستخدم خامات مجهولة المصدر أو تطرح منتجات تحمل علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة.

"الغش التجاري يضر بالاقتصاد وثقة المستهلك"

أضاف رئيس الجهاز أن خطورة هذه الممارسات لا تقتصر على الإضرار بالمستهلك فقط، وإنما تمتد إلى تقويض الثقة في جودة المنتجات المتداولة والإضرار بالكيانات الاقتصادية الملتزمة وقواعد المنافسة العادلة، مؤكدًا أن الجهاز يتعامل مع هذه الوقائع بمنتهى الحسم من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة.

شدد على ضرورة استمرار رفع درجة الجاهزية بكافة قطاعات الجهاز وأفرعه الإقليمية، ومواصلة تنفيذ الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف المحافظات لرصد وضبط أي ممارسات غير مشروعة أو محاولات للغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر.

كما دعا المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات غش تجاري من خلال الخط الساخن 19588 أو تطبيق جهاز حماية المستهلك للهواتف الذكية أو الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز، مؤكدًا التعامل الفوري مع جميع البلاغات والشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.