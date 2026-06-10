شيع المئات من أهالي محافظة البحيرة، اليوم، جثمان الفنان الكبير عبد العزيز مخيون إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في مركز أبو حمص، وسط حالة من الحزن خيمت على المشيعين الذين حرصوا على توديع أحد أبرز أبناء المحافظة.

وشارك في مراسم تشييع الجثمان عدد من الفنانين والشخصيات العامة، يتقدمهم نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، إلى جانب أفراد أسرة الفنان الراحل وأقاربه ومحبيه.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الفنان الراحل وسط حضور كثيف من أبناء المحافظة، الذين توافدوا منذ الساعات الأولى للمشاركة في مراسم الوداع الأخير، فيما علت مشاعر الحزن بين الحاضرين لفراق الفنان الذي ارتبط اسمه بتاريخ طويل من العطاء الفني.

وأكد عدد من أهالي أبو حمص أن عبد العزيز مخيون ظل مرتبطًا بمسقط رأسه طوال حياته، وحرص على التواجد بين أبناء قريته والمشاركة في مناسباتها المختلفة رغم انشغاله بمشواره الفني.

ويعد الفنان الراحل واحدًا من أبرز نجوم الفن المصري، حيث قدم عشرات الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية التي تركت بصمة بارزة في وجدان الجمهور، ليختتم رحلة فنية امتدت لعقود طويلة حافلة بالنجاحات والإنجازات.