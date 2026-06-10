بلاتر يهاجم إنفانتينو بسبب أزمة الحكم الصومالي: "ما حدث مشين"

وجّه السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، انتقادات حادة إلى رئيس الاتحاد الحالي جياني إنفانتينو، على خلفية الجدل المثار بشأن منع الحكم الصومالي عمر عبدالقادر أرتان من دخول الولايات المتحدة قبل انطلاق كأس العالم 2026.

وقال بلاتر، في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن ما حدث مع الحكم الصومالي "غير قابل للتصديق ومثير للسخرية"، مؤكدًا أن منع دولة مستضيفة لكأس العالم أحد الحكام المعتمدين من الاتحاد الدولي من دخول أراضيها يمثل أزمة حقيقية تتعارض مع مبادئ تنظيم البطولة.

وأضاف الرئيس السابق للفيفا، البالغ من العمر 90 عامًا، أن الواقعة "مشينة"، ولا تتوافق مع روح كرة القدم العالمية، مشددًا على أن استضافة كأس العالم تفرض على الدول المضيفة توفير جميع التسهيلات اللازمة للمشاركين في الحدث، سواء كانوا لاعبين أو مدربين أو حكامًا أو مسؤولين.

وواصل بلاتر انتقاداته، مطالبًا جياني إنفانتينو بإثبات استقلاليته الكاملة عن أي ضغوط أو اعتبارات سياسية، في إشارة إلى الجدل الدائر حول العلاقة بين رئيس الفيفا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن قرارات الاتحاد الدولي يجب أن تظل بعيدة عن أي تأثيرات سياسية.

وتأتي تصريحات بلاتر في وقت لا تزال فيه أزمة الحكم الصومالي عمر أرتان تثير حالة واسعة من الجدل داخل الأوساط الرياضية العالمية، بعدما كان ضمن قائمة الحكام المختارين لإدارة مباريات كأس العالم 2026.

وبحسب التقارير، وصل أرتان إلى مدينة ميامي الأمريكية تمهيدًا للالتحاق بمعسكر الحكام الخاص بالمونديال، بعدما استوفى جميع الإجراءات الرسمية وحصل على تأشيرة السفر اللازمة، إلا أنه خضع لتحقيق واستجواب استمر عدة ساعات فور وصوله، قبل أن تتخذ سلطات الهجرة قرارًا بمنعه من دخول البلاد وترحيله إلى إسطنبول.

وأثارت الواقعة تساؤلات واسعة حول أسباب القرار، خاصة أن الحكم الصومالي كان ضمن القائمة الرسمية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما أن الفيفا لم ينجح في حل الأزمة أو إعادة الحكم إلى الولايات المتحدة للمشاركة في البطولة.

ويُعد عمر أرتان أحد أبرز الحكام في القارة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، حيث أدار العديد من المباريات القارية والدولية المهمة، وكان اختياره ضمن حكام كأس العالم 2026 يمثل إنجازًا تاريخيًا للتحكيم الصومالي، قبل أن تتبدد هذه الفرصة بسبب أزمة الدخول إلى الولايات المتحدة.

وتحولت القضية خلال الأيام الأخيرة إلى واحدة من أبرز الأزمات التي سبقت انطلاق كأس العالم 2026، في النسخة الأكبر بتاريخ البطولة، والتي تُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا وتستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.