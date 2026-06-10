كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر فتاة من أشقاء والدها لقيامهم بالتعدي على والدتها بالضرب وطردهم من المسكن لإجبارهم على التنازل عن محضر محرر ضدهم بمحافظة الدقهلية.

تبين من الفحص الأمني أنه بتاريخ 8 مايو الماضي، تلقى مأمور مركز شرطة ميت غمر بلاغاً من والدة الفتاة يفيد بتضررها من طليقها وشقيقه وشقيقتهم، لتعديهم عليها بالسب والضرب وإحداث إصاباتها بكدمات متفرقة، فضلاً عن إحداث تلفيات بالشقة سكنها لوجود خلافات أسرية.

ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة

ألقت قوات الأمن القبض على المشكو في حقهم في حينه، وبمواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم، اعترفوا بوجود خلافات مع المجني عليها، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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