وصل الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قبل قليل إلى عزبة زكي أفندي التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الفنان الراحل عبدالعزيز مخيون.

وحرص أشرف زكي فور وصوله على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل، ومواساتهم في مصابهم الأليم، وسط حضور عدد من أهالي القرية ومحبي الفنان الذين توافدوا للمشاركة في مراسم الوداع.

وشهد محيط المسجد الكبير بالعزبة توافد عدد من الشخصيات العامة وأبناء الوسط الفني، إلى جانب المئات من أهالي محافظة البحيرة، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل عقب صلاة العصر.

ورحل الفنان عبدالعزيز مخيون عن عمر ناهز 80 عامًا بعد مسيرة فنية طويلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية التي تركت أثرًا كبيرًا لدى الجمهور، ليودعه اليوم أهله ومحبوه في مسقط رأسه بمحافظة البحيرة.