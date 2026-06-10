تعيش محافظة جنوب سيناء حالة من الترقب الشديد بين المواطنين ورؤساء المدن وأعضاء الجهاز التنفيذي، انتظارًا للإعلان عن حركة التنقلات المحلية الداخلية المرتقبة غدًا الخميس، والتي تأتي بعد فترة تقييم استمرت 4 أشهر.

انتهاء مهلة التقييمات الشاملة

وأعلنت محافظة جنوب سيناء عن انتهاء مهلة التقييم التي منحها اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، لرؤساء المدن والقيادات التنفيذية بالمحافظة؛ تمهيدًا لصدور أكبر حركة تنقلات محلية داخلية.

وتستهدف هذه الحركة الوقوف على مستوى الأداء الفعلي، ومتابعة معدلات الإنجاز في مشروعات الخطة الاستثمارية، بالإضافة إلى قياس مدى الاستجابة لمطالب المواطنين وحل مشكلاتهم.

وأوضح بيان أصدرته المحافظة أن هذه الحركة تأتي بعد مرور أربعة أشهر على تولي المحافظ مهام منصبه، مشيرًا إلى أن هذه الفترة كانت كافية تمامًا لتقييم أداء القيادات على أرض الواقع، وضمان متابعة دقيقة لمعدلات الإنجاز في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

موعد إعلان الحركة وتفاصيل التغييرات

ومن المقرر أن يتم إعلان الحركة رسميًا غدًا الخميس؛ حيث تشير التوقعات إلى أنها ستتضمن تغييرات واسعة تشمل الإطاحة ببعض القيادات، وتغيير مواقع عدد من رؤساء المدن، إلى جانب إعادة توزيع بعض القيادات التنفيذية داخل الديوان العام للمحافظة.

وتسعى هذه الخطوة إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتسريع وتيرة العمل، لتعزيز القدرة على تنفيذ المشروعات والخطط التنموية بالمحافظة.

معايير التقييم الشامل للأداء

ولفت البيان إلى أن الحركة المرتقبة لا تدار عشوائيًا، بل تستند إلى تقييم شامل للأداء جرى خلال الفترة الماضية، معتمدة في ذلك على التقارير الناتجة عن المتابعة الميدانية المستمرة، ومؤشرات الإنجاز الفعلية لكل قيادة، ومدى تفاعلها الإيجابي مع شكاوى المواطنين واحتياجاتهم اليومية.

وجاء على رأس أولويات التقييم معيار "خدمة المواطن" وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها الشارع السيناوي، مما يسهم في الدفع بدماء جديدة وقيادات قادرة على مواصلة جهود التنمية الشاملة، وتحقيق المستهدفات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.