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هنا سيدفن.. تجهيز قبر الفنان عبد العزيز مخيون لاستقبال الجثمان

كتب : أحمد نصرة

03:30 م 10/06/2026
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    تجهيز مثوى الفنان عبد العزيز مخيون الأخير (1)
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    تجهيز مثوى الفنان عبد العزيز مخيون الأخير (2)
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    تجهيز مثوى الفنان عبد العزيز مخيون الأخير (3)
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    تجهيز مثوى الفنان عبد العزيز مخيون الأخير (4)
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    تجهيز مثوى الفنان عبد العزيز مخيون الأخير (5)
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    تجهيز مثوى الفنان عبد العزيز مخيون الأخير (6)

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شهدت مقبرة الفنان الراحل عبد العزيز مخيون بمسقط رأسه في مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، اليوم، أعمال تجهيز واستعدادات مكثفة تمهيدًا لاستقبال جثمانه ومواراته الثرى وسط حالة من الحزن بين الأهالي ومحبيه.

وتوافد عدد من أفراد الأسرة والأقارب إلى مقابر عائلة مخيون لمتابعة التجهيزات الأخيرة، فيما حرص أبناء القرية على المشاركة في الاستعدادات الخاصة بمراسم الدفن، تقديرًا لمسيرة الفنان الراحل ومكانته الكبيرة بين أبناء المحافظة.


واختارت أسرة الفنان الراحل أن يوارى جثمانه الثرى في مسقط رأسه الذي ظل مرتبطًا به طوال حياته، حيث اعتاد التردد على القرية والمشاركة في مناسباتها المختلفة رغم مشواره الفني الطويل.


وتقع المقبرة وسط أجواء ريفية هادئة تعكس طبيعة المكان الذي نشأ فيه الفنان الراحل، والذي كان دائمًا ما يتحدث عنه باعتباره جزءًا أساسيًا من تكوينه الإنساني والفني.


وشهد محيط المقبرة حركة متواصلة خلال الساعات الماضية، فيما بدأ تجهيز المكان لاستقبال المشيعين الذين يحرصون على إلقاء النظرة الأخيرة على الفنان الراحل قبل مواراته الثرى.
ويودع أهالي البحيرة اليوم واحدًا من أبرز أبنائها، بعدما ترك عبد العزيز مخيون بصمة فنية كبيرة عبر عشرات الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية التي صنعت مكانته في قلوب الجمهور المصري والعربي.

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عبد العزيز مخيون جنازة البحيرة

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