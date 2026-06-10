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بالصور.. أول ظهور لوائل جمعة في الأهلي بعد توليه منصب مدير الكرة

كتب : محمد عبد السلام

08:06 م 10/06/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    وائل جمعة (2) (1)
  • عرض 4 صورة
    وائل جمعة (4) (1)
  • عرض 4 صورة
    وائل جمعة (1)

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ظهر وائل جمعة، مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي، للمرة الأولى داخل مقر القلعة الحمراء، وذلك بعد أيام من إعلان تعيينه رسميًا في المنصب.

ونشر النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على منصة "فيس بوك"، صورًا لوائل جمعة خلال تواجده داخل النادي، مرحبًا بعودته لتولي مسؤولية إدارة الكرة.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق تعيين وائل جمعة مديرًا للكرة، خلفًا لوليد صلاح الدين، الذي شغل المنصب سابقًا.

وعلقت الصفحة الرسمية للنادي على صور نجم الفريق السابق بعبارة: "وائل جمعة يبدأ مهمته".

ويتولى وائل جمعة مسؤولياته في توقيت صعب يمر به الأهلي، خاصة بعد رحيل المدير الفني الدنماركي ييس توروب عن قيادة الفريق.

ولم يحسم النادي حتى الآن هوية المدير الفني الجديد، في ظل تقارير تشير إلى اقتراب المغربي الحسين عموتة من تولي المهمة خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد أنهى الموسم الماضي بصورة مخيبة لآمال جماهيره، بعدما خرج بموسم صفري دون التتويج بأي بطولة.

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الأهلي وائل جمعة

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