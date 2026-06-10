أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بلقاء متطوعي الهلال الأحمر المصري، مشيرةً إلى مشاركتها لهم لحظة وصول المساعدات الإنسانية التي تم إرسالها إلى قطاع غزة عبر مصر، والتي بلغت نحو مليون طن.

وقالت قرينة الرئيس، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": سعيده بلقاء أبنائى وبناتى من متطوعى الهلال الأحمر المصرى، وقد شهدت معهم لحظه وصول المساعدات الإنسانية التى تم إرسالها إلى قطاع غزه عن طريق مصر إلى مليون طن".

واختتمت السيدة انتصار السيسي، منشورها قائلةً: "كل التقدير لكل يدٍ امتدت بالعون ولكل جهدٍ صادق خُصص لخدمة الإنسان".

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