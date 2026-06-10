7 سنوات من الشوق أنهتها "ترعة السرساوية".. المشهد الأخير في حياة غريق كفر

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وجهاز سلامة الغذاء ومديرية التموين، حملة رقابية مكبرة على الأسواق والمنشآت الغذائية، في إطار توجيهات المهندس الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية بتكثيف الرقابة على السلع والمنتجات الغذائية المتداولة حفاظًا على صحة المواطنين.

تنسيق موسع بين الجهات الرقابية بالقليوبية

وقاد الحملة المهندس وائل جمعة رئيس مركز ومدينة طوخ، بمشاركة محمد مدير جهاز حماية المستهلك بالقليوبية، وخالد حسن مدير التحريات بالجهاز، والدكتور يوسف المغربي من الرقابة التموينية بالمديرية، إلى جانب ممثلي جهاز سلامة الغذاء وسمير عمر نائب رئيس المدينة.

سر اللون الأبيض.. ضبط "ثاني أكسيد التيتانيوم" داخل المحال

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كمية من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المستخدمة في غش عصير القصب وإكسابه لونًا أبيض غير طبيعي، في مخالفة تمثل صورة من صور الغش التجاري الصارخ، والتي قد تشكل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين والمترددين على تلك المنشآت.

التحفظ على الكميات المضبوطة والتحرك باتجاه النيابة

وعلى الفور، قررت اللجان المشتركة التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محضر رسمي بالواقعة، مع إحالة الملف كاملاً إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وردع المتلاعبين بقوت وصحة المواطنين.

حملات تفتيشية موازية على مستودعات الغاز والمخابز

وفي سياق متصل، شملت الحملة المرور على مستودعات الغاز بالقرى للتأكد من انتظام توزيع الحصص تحت إشراف مفتشي التموين، بالإضافة إلى متابعة عدد من المحال والمنشآت العاملة في مجال الأغذية والمشروبات؛ للتأكد من التزامها التام بالاشتراطات الصحية والبيئية والقانونية.