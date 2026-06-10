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وسط دموع الأهالي ومحبيه.. وصول جثمان عبدالعزيز مخيون لمسقط رأسه بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

05:03 م 10/06/2026 تعديل في 05:09 م
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    وصول جثمان عبدالعزيز مخيون لمسقط رأسه بالبحيرة (3)
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    وصول جثمان عبدالعزيز مخيون لمسقط رأسه بالبحيرة (4)
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    وصول جثمان عبدالعزيز مخيون لمسقط رأسه بالبحيرة (2)
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    وصول جثمان عبدالعزيز مخيون لمسقط رأسه بالبحيرة (6)
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    وصول جثمان عبدالعزيز مخيون لمسقط رأسه بالبحيرة (5)
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    وصول جثمان عبدالعزيز مخيون لمسقط رأسه بالبحيرة (7)
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    وصول جثمان عبدالعزيز مخيون لمسقط رأسه بالبحيرة (8)

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وصل قبل قليل جثمان الفنان الراحل عبدالعزيز مخيون إلى عزبة زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، وسط حالة من الحزن خيمت على الأهالي ومحبي الفنان الذين توافدوا لاستقبال الجثمان وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.

استعدادات لتشييع جثمان عبدالعزيز مخيون

وشهد محيط المسجد الكبير بالعزبة تجمع عدد كبير من أهالي القرية وأفراد أسرة الفنان الراحل، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عقب صلاة عصر اليوم الأربعاء، قبل تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

حزن بين الأهالي ومحبي الفنان عبدالعزيز مخيون

وسادت أجواء من الحزن والتأثر بين الحاضرين، حيث حرص العديد من أبناء محافظة البحيرة ومحبي الفنان الراحل على التواجد للمشاركة في مراسم التشييع، تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة وما قدمه من أعمال تركت بصمة بارزة في الدراما والسينما المصرية.

رحلة فنية حافلة لعبدالعزيز مخيون

ورحل الفنان عبدالعزيز مخيون عن عمر ناهز 80 عامًا بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، استدعت نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية لتلقي العلاج، قبل أن يعلن عن وفاته.

ويُعد عبدالعزيز مخيون أحد أبرز أبناء محافظة البحيرة، حيث قدم على مدار عقود عشرات الأعمال الفنية الناجحة في السينما والتلفزيون والمسرح، وحظي بمكانة خاصة لدى الجمهور والنقاد.

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عبدالعزيز مخيون جنازة البحيرة

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